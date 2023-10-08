Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа - 08.10.2023 Украина.ру
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Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа
Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа - 08.10.2023 Украина.ру
Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа
Израиль наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили 8 октября в телеграм-канале армии обороны страны
2023-10-08T09:26
2023-10-08T09:26
сектор газа
новости
зарубежье
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в материале.Позже там же уточнили, что армия Израиля поразила десять целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с движением банка.В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. Погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи".Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать. Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названием "Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия" — Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году. В основе его идеологии — принятая в 1988 году "Исламская хартия", в которой не признается право Израиля на существование и поставлена цель создать палестинское государство на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. Состоит из политического и военного крыла и с 2007 года базируется в секторе Газа.ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.
https://ukraina.ru/20231008/1049974146.html
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сектор газа, новости, зарубежье, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
сектор Газа, Новости, Зарубежье, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС

Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе Газа

09:26 08.10.2023
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГорода мира. Иерусалим
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Израиль наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили 8 октября в телеграм-канале армии обороны страны
"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в материале.
Позже там же уточнили, что армия Израиля поразила десять целей ХАМАС в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки и два связанных с движением банка.
В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны.
Погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы".
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи".

Ночью Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАСа и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал "наступательный этап", который "будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты", пояснил премьер. До этого он призвал жителей Газы уехать.

Движение ХАМАС (аббревиатура арабского названием "Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия" — Исламское движение сопротивления) было основано в 1987 году. В основе его идеологии — принятая в 1988 году "Исламская хартия", в которой не признается право Израиля на существование и поставлена цель создать палестинское государство на всей территории, которую подмандатная Палестина занимала до образования Израиля в 1948 году. Состоит из политического и военного крыла и с 2007 года базируется в секторе Газа.

ХАМАС признан террористической организацией в Австралии, Великобритании, Евросоюзе, Египте, Канаде, США, Японии.
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
05:30
Подполковник ФСБ о том, как опыт Израиля поможет России ловить и уничтожать террористов с УкраиныИзраильский опыт поимки преступников показал высокую эффективность, и желающих "пошутить" в отношении Израиля сейчас крайне мало. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач
 
сектор ГазаНовостиЗарубежьеИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
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