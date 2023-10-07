"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль - 07.10.2023 Украина.ру
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"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль - 07.10.2023 Украина.ру
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль
Более пяти тысяч ракет выпустили боевики палестинского движения ХАМАС по территории Израиля с утра 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по Палестине.
2023-10-07T15:29
2023-10-07T15:29
новости
израиль
терроризм
палестина
война
ближний восток
военная эскалация
пленные
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Палестинские бригады "Аль-Кассам" (военизированное подразделение движения ХАМАС) заявили операцию "Потоп Аль-Аксы" с целью деблокирования своего региона и обмена израильских пленных на узников израильских тюрем. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о праве право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Боевики палестинского движения вторглись на территорию израильского государства и начали бои в кварталах населённых пунктов. Ими захвачены израильские блокпосты, некоторые объекты армии и полиции. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!"."Мы на войне, и мы победим", - подчеркнул израильский лидер.Среди десятков пленников ЦАХАЛ – танкисты, резервисты, офицеры. В их числе генерал-майор Нимрод Алони, командующий спецназом израильской армии. Фотографию пленного генерала опубликовали арабские СМИ.Израильские пользователи соцсетей публикую последствия засад палестинцев. Среди жертв – военнослужащие и обыватели. Также опубликованы фото-видеоматериалы об исходе мирных израильтян из охваченных боевыми действиями районов.Раненые десятками прибывают в израильские медучреждения. Скорая помощь Израиля (MDA) сообщила о 40 убитых соотечественниках и 740 раненых.Представители министерств здравоохранения Израиля и Палестины призвали сдавать донорскую кровь. Волонтёры с обеих сторон начали сборы гуманитарной помощи.Минобороны Израиля данные о своих потерях пока не публикует. ХАМАС тоже воздерживается от публикации таких данных со своей стороны.Поддержку Израилю выразили официальные лица США, Индии, Польши и многих других стран. Симпатизантов палестинским боевикам гораздо меньше.
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новости, израиль, терроризм, палестина, война, ближний восток, военная эскалация, пленные
Новости, Израиль, терроризм, Палестина, война, Ближний Восток, военная эскалация, пленные

"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль

15:29 07.10.2023
 
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Пресс-служба ВС Израиля
Перейти в фотобанк
Читать в
Более пяти тысяч ракет выпустили боевики палестинского движения ХАМАС по территории Израиля с утра 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по Палестине.
Палестинские бригады "Аль-Кассам" (военизированное подразделение движения ХАМАС) заявили операцию "Потоп Аль-Аксы" с целью деблокирования своего региона и обмена израильских пленных на узников израильских тюрем. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о праве право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Боевики палестинского движения вторглись на территорию израильского государства и начали бои в кварталах населённых пунктов. Ими захвачены израильские блокпосты, некоторые объекты армии и полиции.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".
"Мы на войне, и мы победим", - подчеркнул израильский лидер.
Среди десятков пленников ЦАХАЛ – танкисты, резервисты, офицеры. В их числе генерал-майор Нимрод Алони, командующий спецназом израильской армии. Фотографию пленного генерала опубликовали арабские СМИ.
Израильские пользователи соцсетей публикую последствия засад палестинцев. Среди жертв – военнослужащие и обыватели. Также опубликованы фото-видеоматериалы об исходе мирных израильтян из охваченных боевыми действиями районов.
Раненые десятками прибывают в израильские медучреждения. Скорая помощь Израиля (MDA) сообщила о 40 убитых соотечественниках и 740 раненых.
Представители министерств здравоохранения Израиля и Палестины призвали сдавать донорскую кровь. Волонтёры с обеих сторон начали сборы гуманитарной помощи.
Минобороны Израиля данные о своих потерях пока не публикует. ХАМАС тоже воздерживается от публикации таких данных со своей стороны.
Поддержку Израилю выразили официальные лица США, Индии, Польши и многих других стран. Симпатизантов палестинским боевикам гораздо меньше.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
14:58
ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАСПалестинское движение ХАМАС получило ответные удары ВВС Израиля в ходе начавшегося утром 7 октября конфликта. Минобороны Израиля назвало происходящее "войной" и объявило об операции "Железные мечи".
 
НовостиИзраильтерроризмПалестинавойнаБлижний Востоквоенная эскалацияпленные
 
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