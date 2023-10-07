https://ukraina.ru/20231007/1049986854.html
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль - 07.10.2023 Украина.ру
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль
Более пяти тысяч ракет выпустили боевики палестинского движения ХАМАС по территории Израиля с утра 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по Палестине.
2023-10-07T15:29
2023-10-07T15:29
2023-10-07T15:29
новости
израиль
терроризм
палестина
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ближний восток
военная эскалация
пленные
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Палестинские бригады "Аль-Кассам" (военизированное подразделение движения ХАМАС) заявили операцию "Потоп Аль-Аксы" с целью деблокирования своего региона и обмена израильских пленных на узников израильских тюрем. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о праве право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.Боевики палестинского движения вторглись на территорию израильского государства и начали бои в кварталах населённых пунктов. Ими захвачены израильские блокпосты, некоторые объекты армии и полиции. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!"."Мы на войне, и мы победим", - подчеркнул израильский лидер.Среди десятков пленников ЦАХАЛ – танкисты, резервисты, офицеры. В их числе генерал-майор Нимрод Алони, командующий спецназом израильской армии. Фотографию пленного генерала опубликовали арабские СМИ.Израильские пользователи соцсетей публикую последствия засад палестинцев. Среди жертв – военнослужащие и обыватели. Также опубликованы фото-видеоматериалы об исходе мирных израильтян из охваченных боевыми действиями районов.Раненые десятками прибывают в израильские медучреждения. Скорая помощь Израиля (MDA) сообщила о 40 убитых соотечественниках и 740 раненых.Представители министерств здравоохранения Израиля и Палестины призвали сдавать донорскую кровь. Волонтёры с обеих сторон начали сборы гуманитарной помощи.Минобороны Израиля данные о своих потерях пока не публикует. ХАМАС тоже воздерживается от публикации таких данных со своей стороны.Поддержку Израилю выразили официальные лица США, Индии, Польши и многих других стран. Симпатизантов палестинским боевикам гораздо меньше.
https://ukraina.ru/20231007/1049986480.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, терроризм, палестина, война, ближний восток, военная эскалация, пленные
Новости, Израиль, терроризм, Палестина, война, Ближний Восток, военная эскалация, пленные
"Это не операция, не конфронтация – это война!": тысячами ракет из Палестины обстрелян Израиль
Более пяти тысяч ракет выпустили боевики палестинского движения ХАМАС по территории Израиля с утра 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по Палестине.
Палестинские бригады "Аль-Кассам" (военизированное подразделение движения ХАМАС) заявили операцию "Потоп Аль-Аксы" с целью деблокирования своего региона и обмена израильских пленных на узников израильских тюрем. Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о праве право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Боевики палестинского движения вторглись на территорию израильского государства и начали бои в кварталах населённых пунктов. Ими захвачены израильские блокпосты, некоторые объекты армии и полиции.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выступил с обращением, заявив: "Граждане Израиля! Мы на войне! Это не операция, не конфронтация – это война!".
"Мы на войне, и мы победим", - подчеркнул израильский лидер.
Среди десятков пленников ЦАХАЛ – танкисты, резервисты, офицеры. В их числе генерал-майор Нимрод Алони, командующий спецназом израильской армии. Фотографию пленного генерала опубликовали арабские СМИ.
Израильские пользователи соцсетей публикую последствия засад палестинцев. Среди жертв – военнослужащие и обыватели. Также опубликованы фото-видеоматериалы об исходе мирных израильтян из охваченных боевыми действиями районов.
Раненые десятками прибывают в израильские медучреждения. Скорая помощь Израиля (MDA) сообщила о 40 убитых соотечественниках и 740 раненых.
Представители министерств здравоохранения Израиля и Палестины призвали сдавать донорскую кровь. Волонтёры с обеих сторон начали сборы гуманитарной помощи.
Минобороны Израиля данные о своих потерях пока не публикует. ХАМАС тоже воздерживается от публикации таких данных со своей стороны.
Поддержку Израилю выразили официальные лица США, Индии, Польши и многих других стран. Симпатизантов палестинским боевикам гораздо меньше.