В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"
15:20 07.10.2023 (обновлено: 15:22 07.10.2023)
Владимир Малов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сенатор Игорь Кастюкевич
Теракт произошел в субботу, 7 октября, около 9.30 в городе Новая Каховка. В результате находившийся в машине секретарь местного отделения партии "Единой России" Владимир Малов получил серьезные травмы. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу.
"Владимир Малов, 1957 г.р, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь Владимира Александровича. И они сделают все от них зависящее, чтобы он выжил", – сообщил Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом.
"Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", – сообщил Сальдо.