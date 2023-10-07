В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру
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В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"
В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру
В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"
Владимир Малов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сенатор Игорь Кастюкевич
2023-10-07T15:20
2023-10-07T15:22
новости
взрыв
теракт
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Теракт произошел в субботу, 7 октября, около 9.30 в городе Новая Каховка. В результате находившийся в машине секретарь местного отделения партии "Единой России" Владимир Малов получил серьезные травмы. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом."Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", – сообщил Сальдо.
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новости, взрыв, теракт
Новости, взрыв, теракт

В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"

15:20 07.10.2023 (обновлено: 15:22 07.10.2023)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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Владимир Малов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сенатор Игорь Кастюкевич
Теракт произошел в субботу, 7 октября, около 9.30 в городе Новая Каховка. В результате находившийся в машине секретарь местного отделения партии "Единой России" Владимир Малов получил серьезные травмы. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу.
"Владимир Малов, 1957 г.р, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь Владимира Александровича. И они сделают все от них зависящее, чтобы он выжил", – сообщил Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом.
"Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", – сообщил Сальдо.
 
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15:20В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"
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