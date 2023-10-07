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В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"

В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России" - 07.10.2023 Украина.ру

В Новой Каховке украинские террористы взорвали авто секретаря местной "Единой России"

Владимир Малов госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 7 октября сообщил сенатор Игорь Кастюкевич

2023-10-07T15:20

2023-10-07T15:20

2023-10-07T15:22

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теракт

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Теракт произошел в субботу, 7 октября, около 9.30 в городе Новая Каховка. В результате находившийся в машине секретарь местного отделения партии "Единой России" Владимир Малов получил серьезные травмы. Он в тяжёлом состоянии доставлен в Новокаховскую районную больницу.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее терактом."Работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности", – сообщил Сальдо.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, взрыв, теракт