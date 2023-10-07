https://ukraina.ru/20231007/1049985266.html

ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР

ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР - 07.10.2023 Украина.ру

ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР

О применении ВСУ в зоне СВО отравляющих веществ с содержанием хлора рассказала ТГ-каналу "Донбасс решает" санинструктор Валькирия. Видеозапись с комментарием опубликован на канале 7 октября.

2023-10-07T13:31

2023-10-07T13:31

2023-10-07T13:31

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По словам собеседницы ТГ-канала, ВСУ применяют хлорпикрин. В районе населённого пункта Водяное, отметила она, "мы очень плотно столкнулись с хлорцианом – это ещё хуже, это нервно-паралитические вещества, которые поражают дыхательные центры".По словам санинструктора, ВСУ применяют не только раздражающие вещества, но и нервно-паралитические. "А вообще Украина применяет любые запрещенные средства и никто ей не указ",- цитирует Валькирию донецкий ТГ-канал.В 2023 году было зафиксировано несколько случаев применения ВСУ химического оружия на территории ДНР. Советник врио главы республики Ян Гагин указывал на наличие у украинских военнослужащих химических боеприпасов иностранного производства.

https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html

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новости, днр, сво, химическое оружие, химические вещества, новые регионы рф