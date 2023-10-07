https://ukraina.ru/20231007/1049985266.html
ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР
ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР - 07.10.2023 Украина.ру
ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР
О применении ВСУ в зоне СВО отравляющих веществ с содержанием хлора рассказала ТГ-каналу "Донбасс решает" санинструктор Валькирия. Видеозапись с комментарием опубликован на канале 7 октября.
2023-10-07T13:31
2023-10-07T13:31
2023-10-07T13:31
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По словам собеседницы ТГ-канала, ВСУ применяют хлорпикрин. В районе населённого пункта Водяное, отметила она, "мы очень плотно столкнулись с хлорцианом – это ещё хуже, это нервно-паралитические вещества, которые поражают дыхательные центры".По словам санинструктора, ВСУ применяют не только раздражающие вещества, но и нервно-паралитические. "А вообще Украина применяет любые запрещенные средства и никто ей не указ",- цитирует Валькирию донецкий ТГ-канал.В 2023 году было зафиксировано несколько случаев применения ВСУ химического оружия на территории ДНР. Советник врио главы республики Ян Гагин указывал на наличие у украинских военнослужащих химических боеприпасов иностранного производства.
https://ukraina.ru/20230627/1047569927.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, днр, сво, химическое оружие, химические вещества, новые регионы рф
Новости, ДНР, СВО, химическое оружие, химические вещества, Новые регионы РФ
ВСУ применяют нервно-паралитические газы – санинструктор ДНР
О применении ВСУ в зоне СВО отравляющих веществ с содержанием хлора рассказала ТГ-каналу "Донбасс решает" санинструктор Валькирия. Видеозапись с комментарием опубликован на канале 7 октября.
По словам собеседницы ТГ-канала, ВСУ применяют хлорпикрин. В районе населённого пункта Водяное, отметила она, "мы очень плотно столкнулись с хлорцианом – это ещё хуже, это нервно-паралитические вещества, которые поражают дыхательные центры".
По словам санинструктора, ВСУ применяют не только раздражающие вещества, но и нервно-паралитические. "А вообще Украина применяет любые запрещенные средства и никто ей не указ",
- цитирует
Валькирию донецкий ТГ-канал.
В 2023 году было зафиксировано несколько случаев применения ВСУ химического оружия на территории ДНР. Советник врио главы республики Ян Гагин указывал на наличие у украинских военнослужащих химических боеприпасов иностранного производства.