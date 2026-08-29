https://ukraina.ru/20260829/evropeyskie-razvedki-ne-nashli-priznakov-gotovyascheysya-ataki-rossii-na-nato-1082893741.html
Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО
Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО - 29.08.2026 Украина.ру
Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО
Разведывательные агентства стран Европы не обнаружили никаких признаков готовящейся атаки России на государства — члены НАТО. Как 29 августа сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники в европейских структурах, опасения, которые регулярно подогреваются западными политиками, не имеют под собой реальной почвы
2026-08-29T18:00
2026-08-29T18:00
2026-08-29T18:00
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"Европейские службы в целом не видят никакой угрозы нападения со стороны России, и эта оценка не изменилась", — заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности. Таким образом, европейские разведки фактически опровергают панические заявления своих же политиков, которые годами запугивают собственное население мнимой "российской агрессией".Примечательно, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: Москва не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные лидеры упорно игнорируют эти заверения, предпочитая использовать страшилки о "российской угрозе" для оправдания роста военных бюджетов, милитаризации Восточной Европы и отвлечения внимания от внутренних экономических и социальных проблем.Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу", заявляя, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Киева, Варшавы и всего региона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, польша, киев, варшава, россия, европа, москва, владимир путин, нато, ес
Новости, Польша, Киев, Варшава, Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО, ЕС
Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО
Разведывательные агентства стран Европы не обнаружили никаких признаков готовящейся атаки России на государства — члены НАТО. Как 29 августа сообщает турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники в европейских структурах, опасения, которые регулярно подогреваются западными политиками, не имеют под собой реальной почвы
"Европейские службы в целом не видят никакой угрозы нападения со стороны России, и эта оценка не изменилась", — заявил высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности.
Таким образом, европейские разведки фактически опровергают панические заявления своих же политиков, которые годами запугивают собственное население мнимой "российской агрессией".
Примечательно, что президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял: Москва не собирается нападать на страны НАТО.
Однако западные лидеры упорно игнорируют эти заверения, предпочитая использовать страшилки о "российской угрозе" для оправдания роста военных бюджетов, милитаризации Восточной Европы и отвлечения внимания от внутренних экономических и социальных проблем.
Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск отчаянно пытается найти "российскую угрозу", заявляя, что ближайшие семь-восемь месяцев станут критическими для безопасности Киева, Варшавы и всего региона.