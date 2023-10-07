По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ - 07.10.2023 Украина.ру
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По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ
По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ - 07.10.2023 Украина.ру
По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ
За предполагаемым покушением на лидера немецкой парламентской партии "Альтернатива для Германии" могли стоять стоять спецслужбы Украины. Об этом 7 октября со ссылкой на СМИ ФРГ сообщил ТГ-канал "Военкор Котенок".
2023-10-07T10:18
2023-10-07T10:18
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Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла пережил покушение 4 октября во время предвыборного митинга в баварском городе Ингольштадте, сказано в публикации. Политика с резко ухудшившимся здоровьем экстренно доставили в больницу. На плече у него обнаружили укол шприцем, констатировали анафилактический шок."Ситуация для Германии нестандартна. Разгул политико-террористической стихии неслучаен. АдГ по популярности уже обогнала все три партии, входящие в правящую коалицию", - отметил Юрий Котенок.По его мнению, лидер АдГ стал жертвой политически мотивированного теракта. Котенок сообщил: "В немецкие масс-медиа просочились слухи о том, что лидера АдГ попыталась убрать СБУ. На Украине Тино Хруппалу ненавидят за неоднократные предложения прекратить финансирование режима Зеленского. Возможная потеря больших денег — достаточный повод для убийства неугодного политика и депутата бундестага".
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новости, сбу, спецслужбы, политика, политическая конъюнктура, политик, фрг, бундестаг, альтернатива для германии (партия), парламентские выборы, ес, информационная война, pr, владимир зеленский, военная помощь, сво
Новости, СБУ, спецслужбы, политика, политическая конъюнктура, политик, ФРГ, Бундестаг, Альтернатива для Германии (партия), парламентские выборы, ЕС, информационная война, pr, Владимир Зеленский, военная помощь, СВО

По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ

10:18 07.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyТино Хрупалла
Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
За предполагаемым покушением на лидера немецкой парламентской партии "Альтернатива для Германии" могли стоять стоять спецслужбы Украины. Об этом 7 октября со ссылкой на СМИ ФРГ сообщил ТГ-канал "Военкор Котенок".
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла пережил покушение 4 октября во время предвыборного митинга в баварском городе Ингольштадте, сказано в публикации. Политика с резко ухудшившимся здоровьем экстренно доставили в больницу. На плече у него обнаружили укол шприцем, констатировали анафилактический шок.
"Ситуация для Германии нестандартна. Разгул политико-террористической стихии неслучаен. АдГ по популярности уже обогнала все три партии, входящие в правящую коалицию", - отметил Юрий Котенок.
По его мнению, лидер АдГ стал жертвой политически мотивированного теракта. Котенок сообщил: "В немецкие масс-медиа просочились слухи о том, что лидера АдГ попыталась убрать СБУ. На Украине Тино Хруппалу ненавидят за неоднократные предложения прекратить финансирование режима Зеленского. Возможная потеря больших денег — достаточный повод для убийства неугодного политика и депутата бундестага".
Вчера, 16:53
Лидеры "Альтернативы для Германии" – под угрозой убийства. Но власти обвиняют саму партиюСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла стал жертвой покушения во время предвыборного митинга. Другая сопредседательница партии, Алис Вайдель, опасается за жизнь своей семьи
 
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10:18По неофициальной информации, лидер партии "Альтернатива для Германии" мог стать жертвой СБУ
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