https://ukraina.ru/20240506/1054908904.html

Позиции переходят из рук в руки: эксперт рассказал о боях в Работино и активизации в Казачьих Лагерях

Позиции переходят из рук в руки: эксперт рассказал о боях в Работино и активизации в Казачьих Лагерях - 06.05.2024 Украина.ру

Позиции переходят из рук в руки: эксперт рассказал о боях в Работино и активизации в Казачьих Лагерях

Позиции в Работино сейчас переходят из рук в руки. Тем более что противник владеет там господствующими высотами. На Херсонском направлении ВСУ активизировались в районе Казачьих Лагерей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-05-06T04:05

2024-05-06T04:05

2024-05-06T04:05

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В целом на Луганском и Авдеевском направлениях ВС РФ слегка проломили оборону противника и стараются развить там успех. При этом ситуация в Работино складывается несколько сложнее, рассказал эксперт.Позиции там переходят из рук в руки. Тем более что противник пока владеет там господствующими высотами. Но парни там стараются. Надеюсь, результат не заставит себя долго ждать, и через пару недель ВС РФ продвинутся дальше, добавил он.На Купянском направлении продолжаются взаимные ракетно-артиллерийские удары. Пока серьезного продвижения с российской стороны там нет. Возможно, оно будет после Часова Яра, добавил военный.Нельзя сказать, что российские ВКС полностью контролируют небо, учитывая, что Киеву дают много средств ПВО (включая ПЗРК). Но стратегически Россия превосходит противника в этом компоненте. И это дает возможность армии РФ продвигаться на всех направлениях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия уже наточила топор, чтобы отрубить ВСУ их новые длинные руки читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240505/1054888115.html

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новости, работино, россия, киселев, лнр, вкс, пзрк, всу, херсонское направление, запорожское направление, часов яр, купянское направление, рэб, дроны