Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола - 06.05.2024 Украина.ру
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Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола
Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола - 06.05.2024 Украина.ру
Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола
Перед выборами президента США Белый дом ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан. Один из вопросов, который исчез с повестки дня - это безопасность южной границы и миграции, и за всеми последними решениями стояло глубинное государство, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
2024-05-06T04:22
2024-05-06T04:22
вашингтон
ссср
сша
дмитрий евстафьев
выборы
белый дом
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В интервью нашему изданию эксперт объяснил, что условием для решения в США внутренних проблем является победа на внешнем контуре сводится к двум вещам.“Первое, глубинное государство испугалось радикализма, который образовался в американском обществе. На днях произошёл разгон студенческих манифестаций в штате Огайо, а самый кровавый эпизод, связанный с Вьетнамской войной был именно в университет штата Огайо, когда студентов этого университета расстреляла Национальная гвардия США.У многих в политической элите США, когда в штате Огайо начинаются беспорядки, срабатывает щелчок, потому что свою историю они знают хорошо. Тот период американское государство пережило очень тяжело, балансируя на грани. Если бы СССР захотел их додавить, он мог бы это сделать. Поэтому сейчас всех испугал радикализм: произраильский и антиизраильский. И радикализм проукраинский, в том числе возвращение ветеранов украинского конфликта, которые принесли с собой нацизм нового типа, который сформировался на Украине”, - объяснил эксперт.Второй момент, который учел Естафьев, это необходимость политического ресурса, которым должен обладать Вашингтон для того, чтобы заниматься решением внутренних проблем США. Таким авторитетом, по мнению, эксперта, обладает Барак Обама: он бы смог найти решение по границе с Техасом, и реформой здравоохранения, и налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны, заключил Естафьев.Полный текст интервью Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность читайте на Украина.ру
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вашингтон, ссср, сша, дмитрий евстафьев, выборы, белый дом
Вашингтон, СССР, США, Дмитрий Евстафьев, выборы, Белый дом

Он обладает авторитетом: эксперт назвал политика, который спасет США от раскола

04:22 06.05.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
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Перед выборами президента США Белый дом ставит внешнюю политику выше интересов собственных граждан. Один из вопросов, который исчез с повестки дня - это безопасность южной границы и миграции, и за всеми последними решениями стояло глубинное государство, считает политолог, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
В интервью нашему изданию эксперт объяснил, что условием для решения в США внутренних проблем является победа на внешнем контуре сводится к двум вещам.
Первое, глубинное государство испугалось радикализма, который образовался в американском обществе. На днях произошёл разгон студенческих манифестаций в штате Огайо, а самый кровавый эпизод, связанный с Вьетнамской войной был именно в университет штата Огайо, когда студентов этого университета расстреляла Национальная гвардия США.
У многих в политической элите США, когда в штате Огайо начинаются беспорядки, срабатывает щелчок, потому что свою историю они знают хорошо. Тот период американское государство пережило очень тяжело, балансируя на грани. Если бы СССР захотел их додавить, он мог бы это сделать. Поэтому сейчас всех испугал радикализм: произраильский и антиизраильский. И радикализм проукраинский, в том числе возвращение ветеранов украинского конфликта, которые принесли с собой нацизм нового типа, который сформировался на Украине”, - объяснил эксперт.
Второй момент, который учел Естафьев, это необходимость политического ресурса, которым должен обладать Вашингтон для того, чтобы заниматься решением внутренних проблем США. Таким авторитетом, по мнению, эксперта, обладает Барак Обама: он бы смог найти решение по границе с Техасом, и реформой здравоохранения, и налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны, заключил Естафьев.
Полный текст интервью Дмитрий Евстафьев: Глубинное государство в США ушло в свой "домик" и не воспринимает реальность читайте на Украина.ру
 
ВашингтонСССРСШАДмитрий ЕвстафьеввыборыБелый дом
 
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