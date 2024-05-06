Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США - 06.05.2024 Украина.ру
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Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США
Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США - 06.05.2024 Украина.ру
Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США
В американском штате Техас еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения мечтали о независимости. При этом большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-05-06T04:00
2024-05-06T04:00
сша
россия
америка
станислав крапивник
посольство сша
развал
оккупация
раскол
независимость
мигранты
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Америка уже 30 лет пытается расколоть Россию. Просто в 1990-е они это активно не делали, полагая, что она якобы "умрет сама". Но у США также есть много трещин, на которые может умело давить Россия, рассказал офицер.В американском штате Техас еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения мечтали о независимости. А ведь тогда еще в Америке все было хорошо с экономикой и не было "всей этой толерантности", отметил Крапивник.Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, подчеркнул специалист.И коренное население этих регионов считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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сша, россия, америка, станислав крапивник, посольство сша, развал, оккупация, раскол, независимость, мигранты, гражданская война
США, Россия, Америка, Станислав Крапивник, посольство США, развал, оккупация, раскол, независимость, мигранты, гражданская война

Гордый Техас и оскобленная Конфедерация: военно-политический эксперт назвал две точки раскола США

04:00 06.05.2024
 
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В американском штате Техас еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения мечтали о независимости. При этом большинство населения юго-восточных штатов США живет в деревнях и небольших городах. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Америка уже 30 лет пытается расколоть Россию. Просто в 1990-е они это активно не делали, полагая, что она якобы "умрет сама". Но у США также есть много трещин, на которые может умело давить Россия, рассказал офицер.
"А теперь они пытаются провоцировать у нас в стране теракты среди мигрантов и этнический национализм в республиках. Мы можем действовать точно так же. Юго-восток и Техас – это самые слабые их места", - уточнил эксперт.
В американском штате Техас еще в 1950-е годы были исследования, согласно которым 38% населения мечтали о независимости. А ведь тогда еще в Америке все было хорошо с экономикой и не было "всей этой толерантности", отметил Крапивник.
Большинство населения юго-восточных штатов (бывшая Конфедерация) живет в деревнях и небольших городах. В больших городах живут в основном мигранты из северных штатов, подчеркнул специалист.
И коренное население этих регионов считает, что живёт как в оккупации. Они не забыли оскорбления, которые им наносились все 150 лет после окончания гражданской войны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
Иван Скориков интервью
2 мая, 16:30
Иван Скориков: Запад тянет Россию в лукавую ловушку, пока в Киеве ищут козла отпущения за поражения ВСУПолитический кризис на Украине назревает тем быстрее, чем ближе 20 мая, когда вопрос о легитимности Зеленского повиснет в воздухе. О нем будут шептаться на кухнях, о нем будут все громче рассуждать оппоненты, конкуренты Зеленского внутри украинской политики.
 
СШАРоссияАмерикаСтанислав Крапивникпосольство СШАразвалоккупациярасколнезависимостьмигрантыгражданская война
 
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