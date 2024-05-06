"Наши дети уже горели в Крокус Сити": Станислав Крапивник раскрыл, как США ведут войну против России
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Америку нужно втянуть в такую же войну, в которую они втянули Россию. Необходимо, чтобы в США началось жестокое противостояние, чтобы они не смогли сохранить свое государство. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
США ведет прямую войну против России, это уже давно не прокси (промежуточный, выполняющий роль посредника. - Ред.). Это война Запада, направленная против граждан России и наших детей, рассказал эксперт.
"Это не фигура речи. Давайте не забывать, что Америка – это террористическое государство в прямом смысле слова. Наши дети уже горели в "Крокус Сити". Моя дочь чудом не попала туда на концерт", - сообщил Крапивник.
К сожалению, это не последний теракт и США будут пытаться устроить их там, где только можно. Надеюсь, что у них этого не получится. Но я готов использовать любое оружие против врага, который угрожает моим детям, добавил офицер.
Америку нужно втянуть в такую же войну, в которую они втянули Россию. Необходимо, чтобы в США началось жестокое противостояние, чтобы они не смогли сохранить свое государство, добавил он.
Мексиканцы давно хотят вернуть себе часть американских территорий. И на многих из этих территорий они уже составляют демографическое большинство. Поэтому именно Мексика может стать прокси-силой России против США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Россия должна разделить США как Югославию и устроить им новый Вьетнам в Мексике читайте на сайте Украина.ру
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