Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство
09:34 07.10.2023 (обновлено: 09:35 07.10.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в ближайшее время поставят на боевое дежурство первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки в Красноярский край проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш". Он посетил цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сарматов". Заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по их производству.
"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", - говорится в сообщении военного ведомства.
По словам министра, переоснащение РВСН на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, "является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны".
"В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - подчеркнул Шойгу.
Стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат" оснащён жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса, вес которой превышает 200 тонн. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении комплексы "Воевода".