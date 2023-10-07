Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство - 07.10.2023 Украина.ру
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Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство
Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство - 07.10.2023 Украина.ру
Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в ближайшее время поставят на боевое дежурство первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-10-07T09:34
2023-10-07T09:35
новости
россия
ракетные войска
сармат (ракета)
ядерное оружие
сергей шойгу
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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки в Красноярский край проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш". Он посетил цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сарматов". Заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по их производству.По словам министра, переоснащение РВСН на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, "является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны"."В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - подчеркнул Шойгу.Стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат" оснащён жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса, вес которой превышает 200 тонн. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении комплексы "Воевода".
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новости, россия, ракетные войска, сармат (ракета), ядерное оружие, сергей шойгу
Новости, Россия, ракетные войска, Сармат (ракета), Ядерное оружие, Сергей Шойгу

Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство

09:34 07.10.2023 (обновлено: 09:35 07.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в ближайшее время поставят на боевое дежурство первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки в Красноярский край проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш". Он посетил цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сарматов". Заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по их производству.
"В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта", - говорится в сообщении военного ведомства.
По словам министра, переоснащение РВСН на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, "является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны".
"В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - подчеркнул Шойгу.
Стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат" оснащён жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса, вес которой превышает 200 тонн. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении комплексы "Воевода".
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Вчера, 10:34
Госдума рассмотрит возможность отозвать ратификацию договора о ядерных испытаниях Отзыв ратификации этого документа соответствует национальным интересам российского государства и будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.
 
НовостиРоссияракетные войскаСармат (ракета)Ядерное оружиеСергей Шойгу
 
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