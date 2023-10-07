https://ukraina.ru/20231007/1049982312.html

Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство

Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство - 07.10.2023 Украина.ру

Первые серийные "Сарматы" в ближайшее время встанут на боевое дежурство

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России в ближайшее время поставят на боевое дежурство первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-10-07T09:34

2023-10-07T09:34

2023-10-07T09:35

новости

россия

ракетные войска

сармат (ракета)

ядерное оружие

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/00/1033820027_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_1c42f582965f060fef0aab0a23a82bb9.jpg

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки в Красноярский край проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии АО "Красмаш". Он посетил цеха и ознакомился с технологическим процессом серийного производства "Сарматов". Заслушал доклад руководства предприятия о выполнении контрактов по их производству.По словам министра, переоснащение РВСН на данный комплекс, который станет основой наземной группировки стратегических ядерных сил России, "является приоритетом в обеспечении обороноспособности страны"."В настоящее время решается задача по оснащению на головном объекте РВСН первого ракетного полка комплексом "Сармат", - подчеркнул Шойгу.Стратегический ракетный комплекс пятого поколения "Сармат" оснащён жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса, вес которой превышает 200 тонн. Он заменит в РВСН стоящие на вооружении комплексы "Воевода".

https://ukraina.ru/20231006/1049957085.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ракетные войска, сармат (ракета), ядерное оружие, сергей шойгу