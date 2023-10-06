СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру
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СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ
СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру
СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ
Не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
2023-10-06T17:01
2023-10-06T17:01
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Председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооружёнными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих."В рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований собранные следствием доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца, в числе которых граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", - говорится в сообщении.В российском ведомстве отметили также, что глава СК России поручил усилить работу, проводимую военными следственными органами по выявлению интернет-сайтов с недостоверной информацией о деятельности российских Вооружённых сил в зоне СВО.Криминалисты центрального аппарата помогают следователям по уголовным делам о преступлениях вооружённых формирований Украины и общеуголовной направленности. Александр Бастрыкин заслушал доклады о работе следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Отмечено, что 2023 году этими подразделениями "расследовано и направлено в суд почти 700 уголовных дел, в том числе коррупционной и экономической направленности".
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новости, ск рф, новые регионы рф, военные преступления, уголовное дело, уголовная юстиция, возбуждение уголовного дела, уголовное производство, сво, иностранные наемники, всу
Новости, СК РФ, Новые регионы РФ, Военные преступления, уголовное дело, уголовная юстиция, возбуждение уголовного дела, уголовное производство, СВО, иностранные наемники, ВСУ

СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ

17:01 06.10.2023
 
© sledcom.ruСледственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
Следственный комитет вынес приговор Василию Михайлова, убившему мирного жителя в Мариуполе
© sledcom.ru
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Не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооружёнными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.
"В рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований собранные следствием доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца, в числе которых граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
В российском ведомстве отметили также, что глава СК России поручил усилить работу, проводимую военными следственными органами по выявлению интернет-сайтов с недостоверной информацией о деятельности российских Вооружённых сил в зоне СВО.
Криминалисты центрального аппарата помогают следователям по уголовным делам о преступлениях вооружённых формирований Украины и общеуголовной направленности. Александр Бастрыкин заслушал доклады о работе следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Отмечено, что 2023 году этими подразделениями "расследовано и направлено в суд почти 700 уголовных дел, в том числе коррупционной и экономической направленности".
3 октября, 10:38
СК РФ обвинил Буданова и трех командиров в терроризмеСледственный комитет России заочно предъявил обвинения высшему военному руководству Украины в совершении терактов на территории России, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства
 
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