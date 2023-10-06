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СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ

СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ - 06.10.2023 Украина.ру

СК РФ подверг уголовному преследованию более 400 иностранцев на службе ВСУ

Не только украинские военнослужащие, но и иностранные наёмники на службе ВСУ подвергаются уголовному преследованию. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

2023-10-06T17:01

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Председатель СК Александр Бастрыкин провёл в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооружёнными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих."В рамках расследования уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований собранные следствием доказательства позволили заочно привлечь еще 204 иностранца, в числе которых граждане Великобритании, Грузии, Германии и других стран. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 400 иностранных граждан", - говорится в сообщении.В российском ведомстве отметили также, что глава СК России поручил усилить работу, проводимую военными следственными органами по выявлению интернет-сайтов с недостоверной информацией о деятельности российских Вооружённых сил в зоне СВО.Криминалисты центрального аппарата помогают следователям по уголовным делам о преступлениях вооружённых формирований Украины и общеуголовной направленности. Александр Бастрыкин заслушал доклады о работе следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям. Отмечено, что 2023 году этими подразделениями "расследовано и направлено в суд почти 700 уголовных дел, в том числе коррупционной и экономической направленности".

https://ukraina.ru/20231003/1049858163.html

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новости, ск рф, новые регионы рф, военные преступления, уголовное дело, уголовная юстиция, возбуждение уголовного дела, уголовное производство, сво, иностранные наемники, всу