https://ukraina.ru/20231006/1049971299.html

Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет

Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет - 06.10.2023 Украина.ру

Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет

Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро предполагает, что поддержка Украины в США ослабнет. Свое видение ситуации он опубликовал на сайте Ecfr.eu

2023-10-06T16:02

2023-10-06T16:02

2023-10-06T16:03

новости

украина

джо байден

сша

спецоперация

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101883/29/1018832946_0:173:2972:1844_1920x0_80_0_0_6469b73c91006b91ba7e68c302e0ba0f.jpg

Провал летнего украинского наступления, победа в Словакии пророссийской партии и блокировка Республиканцами в Конгрессе США увеличения военной помощи Украине. Серия новостей привела к предположениям о снижении поддержки Киева Вашингтоном, и так и будет, считает Шапиро. По его мнению, процесс займет больше времени, чем предполагают журналисты. США постоянно проигрывают войны, заявил он. Вместо того, чтобы бесплодно пытаться сплотить США для ведения вечной войны в Европе, Шапиро советует европейцам сформулировать свой собственный план продолжения длительной войны после того, как Вашингтон покинет поле боя."Заламывание рук по поводу политической устойчивости войны – обычное дело. США в конечном итоге разочаровались и, таким образом, фактически проиграли большинство своих недавних войн (Вьетнам, Ирак, Афганистан – возможно, Ливия). Во всех этих случаях американская элита и общественное мнение начали войну с большим энтузиазмом, но, поскольку конфликт не привел к окончательному результату, они в конечном итоге отвернулись от нее или просто потеряли интерес. Американцы любят начинать войны, но не так сосредоточены на их окончании", – добавляет директор по исследованиям.Шапиро добавляет, что президенты США почти никогда не прекращают войны, которые они начинают – это касается их преемников."Пока Байден является президентом, приверженность США войне в Украине, скорее всего, не изменится, даже несмотря на то, что боевые успехи Украины улучшаются или ослабевают. Но войне, похоже, не видно конца. Байден, возможно, не станет президентом в 2025 году и уж точно не станет президентом в 2029 году. Его преемник, будь то Дональд Трамп, другой республиканец или даже другой демократ, будет иметь гораздо больше возможностей для колебаний. История предполагает, что в конечном итоге они это сделают".

https://ukraina.ru/20231006/1049968488.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, сша, спецоперация, европа