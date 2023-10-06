Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет - 06.10.2023 Украина.ру
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Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет
Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет - 06.10.2023 Украина.ру
Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет
Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро предполагает, что поддержка Украины в США ослабнет. Свое видение ситуации он опубликовал на сайте Ecfr.eu
2023-10-06T16:02
2023-10-06T16:03
новости
украина
джо байден
сша
спецоперация
европа
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Провал летнего украинского наступления, победа в Словакии пророссийской партии и блокировка Республиканцами в Конгрессе США увеличения военной помощи Украине. Серия новостей привела к предположениям о снижении поддержки Киева Вашингтоном, и так и будет, считает Шапиро. По его мнению, процесс займет больше времени, чем предполагают журналисты. США постоянно проигрывают войны, заявил он. Вместо того, чтобы бесплодно пытаться сплотить США для ведения вечной войны в Европе, Шапиро советует европейцам сформулировать свой собственный план продолжения длительной войны после того, как Вашингтон покинет поле боя."Заламывание рук по поводу политической устойчивости войны – обычное дело. США в конечном итоге разочаровались и, таким образом, фактически проиграли большинство своих недавних войн (Вьетнам, Ирак, Афганистан – возможно, Ливия). Во всех этих случаях американская элита и общественное мнение начали войну с большим энтузиазмом, но, поскольку конфликт не привел к окончательному результату, они в конечном итоге отвернулись от нее или просто потеряли интерес. Американцы любят начинать войны, но не так сосредоточены на их окончании", – добавляет директор по исследованиям.Шапиро добавляет, что президенты США почти никогда не прекращают войны, которые они начинают – это касается их преемников."Пока Байден является президентом, приверженность США войне в Украине, скорее всего, не изменится, даже несмотря на то, что боевые успехи Украины улучшаются или ослабевают. Но войне, похоже, не видно конца. Байден, возможно, не станет президентом в 2025 году и уж точно не станет президентом в 2029 году. Его преемник, будь то Дональд Трамп, другой республиканец или даже другой демократ, будет иметь гораздо больше возможностей для колебаний. История предполагает, что в конечном итоге они это сделают".
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новости, украина, джо байден, сша, спецоперация, европа
Новости, Украина, Джо Байден, США, Спецоперация, Европа

Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет

16:02 06.10.2023 (обновлено: 16:03 06.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Грызунов / Перейти в фотобанкВоенные действия в Вуковаре
Военные действия в Вуковаре - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Сергей Грызунов
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Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро предполагает, что поддержка Украины в США ослабнет. Свое видение ситуации он опубликовал на сайте Ecfr.eu
Провал летнего украинского наступления, победа в Словакии пророссийской партии и блокировка Республиканцами в Конгрессе США увеличения военной помощи Украине. Серия новостей привела к предположениям о снижении поддержки Киева Вашингтоном, и так и будет, считает Шапиро. По его мнению, процесс займет больше времени, чем предполагают журналисты.
США постоянно проигрывают войны, заявил он. Вместо того, чтобы бесплодно пытаться сплотить США для ведения вечной войны в Европе, Шапиро советует европейцам сформулировать свой собственный план продолжения длительной войны после того, как Вашингтон покинет поле боя.
"Заламывание рук по поводу политической устойчивости войны – обычное дело. США в конечном итоге разочаровались и, таким образом, фактически проиграли большинство своих недавних войн (Вьетнам, Ирак, Афганистан – возможно, Ливия). Во всех этих случаях американская элита и общественное мнение начали войну с большим энтузиазмом, но, поскольку конфликт не привел к окончательному результату, они в конечном итоге отвернулись от нее или просто потеряли интерес. Американцы любят начинать войны, но не так сосредоточены на их окончании", – добавляет директор по исследованиям.
Шапиро добавляет, что президенты США почти никогда не прекращают войны, которые они начинают – это касается их преемников.
"Пока Байден является президентом, приверженность США войне в Украине, скорее всего, не изменится, даже несмотря на то, что боевые успехи Украины улучшаются или ослабевают. Но войне, похоже, не видно конца. Байден, возможно, не станет президентом в 2025 году и уж точно не станет президентом в 2029 году. Его преемник, будь то Дональд Трамп, другой республиканец или даже другой демократ, будет иметь гораздо больше возможностей для колебаний. История предполагает, что в конечном итоге они это сделают".
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