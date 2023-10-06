https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят - 06.10.2023 Украина.ру
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят
Украинские беженцы недовольны отсутствием поддержки со стороны правительства Румынии, пишет румынское издание context.ro
2023-10-06T14:26
2023-10-06T14:26
2023-10-06T14:26
новости
румыния
украина
украинские беженцы
правительство
зарубежье
средства
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С начала спецоперации более 6 миллионов украинцев выехали в Румынию, пишут журналисты. Большинство из них после въезда в Румынию направились в другие страны, но около 85 тысяч украинцев остались и сейчас сталкиваются с проблемами.Издание приводит слова одной из украинок, проживающей в Румынии. Евгения Цимбал, уроженка Кривого Рога, живёт в Бухаресте с мужем и четырьмя детьми.В мае 2022 года правительство Румынии запустило программу "50/20". Программа предусматривала выплату румынским арендодателям, предоставляющим жилье беженцам, по 50 леев на человека в день и еще 20 леев на питание, которое они должны были обеспечить.Однако некоторые беженцы неофициально договорились со своими хозяевами отдать им деньги, выделенные на покупку еды, пишет context.ro. В итоге программа пострадала от коррупции и в январе была закрыта.В сентябре в Бухаресте украинские беженцы организовали акцию протеста, чтобы выразить свой гнев на румынское правительство за блокирование средств. На одном из плакатов протестующих было написано: "Вы обещали защиту, поддержку и безопасность".Цимбал рассказала, что её семья жила в квартире по программе "50/20" около 5 месяцев, но последние 3 месяца хозяин жилья не обеспечивал их едой.Некоторые беженцы заявили журналистам, что были вынуждены вернуться на Украину, потому что правительство Румынии заблокировало выделение средств. А другие пожалось на то, что в Румыния низкая заработная плата.В мае этого года правительство Румынии установило условия предоставления финансовой помощи беженцам из Украины, что вызвало много критики.Украинцы теперь должны соответствовать нескольким критериям. В течение первого месяца те, кто имеет статус временной защиты, получают 600 леев на человека за питание и 2000 леев на проживание, а одинокие получают 750 леев за оплату аренды. Через три месяца беженцы должны быть зарегистрированы в Агентстве по трудоустройству или работать, а дети должны быть зачислены в систему образования, сообщили в context.ro.Начиная с пятого месяца, они должны быть чем-то заняты, чтобы продолжать получать помощь. От этих правил освобождаются беженцы в возрасте 65 лет и старше, те, кто поступил в университет или могут доказать, что у них есть инвалидность или что они заботятся о ребенке в возрасте до двух лет.Некоторые беженцы заявили, что выбрали бы другую страну для переезда, если бы знали, что правительство Румынии не будет их содержать.
https://ukraina.ru/20231005/1049949766.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, румыния, украина, украинские беженцы, правительство, зарубежье, средства
Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят
Украинские беженцы недовольны отсутствием поддержки со стороны правительства Румынии, пишет румынское издание context.ro
С начала спецоперации более 6 миллионов украинцев выехали в Румынию, пишут журналисты. Большинство из них после въезда в Румынию направились в другие страны, но около 85 тысяч украинцев остались и сейчас сталкиваются с проблемами.
Издание приводит слова одной из украинок, проживающей в Румынии. Евгения Цимбал, уроженка Кривого Рога, живёт в Бухаресте с мужем и четырьмя детьми.
"Нам очень трудно жить здесь. Это очень тяжело для всех украинцев. Правительство просто не берет на себя ответственность за тех, кого оно приютило", - сказала она.
В мае 2022 года правительство Румынии запустило программу "50/20". Программа предусматривала выплату румынским арендодателям, предоставляющим жилье беженцам, по 50 леев на человека в день и еще 20 леев на питание, которое они должны были обеспечить.
Однако некоторые беженцы неофициально договорились со своими хозяевами отдать им деньги, выделенные на покупку еды, пишет context.ro. В итоге программа пострадала от коррупции и в январе была закрыта.
В сентябре в Бухаресте украинские беженцы организовали акцию протеста, чтобы выразить свой гнев на румынское правительство за блокирование средств. На одном из плакатов протестующих было написано: "Вы обещали защиту, поддержку и безопасность".
Цимбал рассказала, что её семья жила в квартире по программе "50/20" около 5 месяцев, но последние 3 месяца хозяин жилья не обеспечивал их едой.
"Мы выжили благодаря тому, что к нам пришли различные неправительственные организации и принесли нам еду",-сказала она. "Владельцы должны были предложить нам еду на сумму 9000 леев или дать нам эти деньги, но этого не произошло".
Некоторые беженцы заявили журналистам, что были вынуждены вернуться на Украину, потому что правительство Румынии заблокировало выделение средств. А другие пожалось на то, что в Румыния низкая заработная плата.
В мае этого года правительство Румынии установило условия предоставления финансовой помощи беженцам из Украины, что вызвало много критики.
Украинцы теперь должны соответствовать нескольким критериям. В течение первого месяца те, кто имеет статус временной защиты, получают 600 леев на человека за питание и 2000 леев на проживание, а одинокие получают 750 леев за оплату аренды. Через три месяца беженцы должны быть зарегистрированы в Агентстве по трудоустройству или работать, а дети должны быть зачислены в систему образования, сообщили в context.ro.
Начиная с пятого месяца, они должны быть чем-то заняты, чтобы продолжать получать помощь. От этих правил освобождаются беженцы в возрасте 65 лет и старше, те, кто поступил в университет или могут доказать, что у них есть инвалидность или что они заботятся о ребенке в возрасте до двух лет.
Некоторые беженцы заявили, что выбрали бы другую страну для переезда, если бы знали, что правительство Румынии не будет их содержать.