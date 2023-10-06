https://ukraina.ru/20231006/1049967175.html

Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят

Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят - 06.10.2023 Украина.ру

Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят

Украинские беженцы недовольны отсутствием поддержки со стороны правительства Румынии, пишет румынское издание context.ro

2023-10-06T14:26

2023-10-06T14:26

2023-10-06T14:26

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С начала спецоперации более 6 миллионов украинцев выехали в Румынию, пишут журналисты. Большинство из них после въезда в Румынию направились в другие страны, но около 85 тысяч украинцев остались и сейчас сталкиваются с проблемами.Издание приводит слова одной из украинок, проживающей в Румынии. Евгения Цимбал, уроженка Кривого Рога, живёт в Бухаресте с мужем и четырьмя детьми.В мае 2022 года правительство Румынии запустило программу "50/20". Программа предусматривала выплату румынским арендодателям, предоставляющим жилье беженцам, по 50 леев на человека в день и еще 20 леев на питание, которое они должны были обеспечить.Однако некоторые беженцы неофициально договорились со своими хозяевами отдать им деньги, выделенные на покупку еды, пишет context.ro. В итоге программа пострадала от коррупции и в январе была закрыта.В сентябре в Бухаресте украинские беженцы организовали акцию протеста, чтобы выразить свой гнев на румынское правительство за блокирование средств. На одном из плакатов протестующих было написано: "Вы обещали защиту, поддержку и безопасность".Цимбал рассказала, что её семья жила в квартире по программе "50/20" около 5 месяцев, но последние 3 месяца хозяин жилья не обеспечивал их едой.Некоторые беженцы заявили журналистам, что были вынуждены вернуться на Украину, потому что правительство Румынии заблокировало выделение средств. А другие пожалось на то, что в Румыния низкая заработная плата.В мае этого года правительство Румынии установило условия предоставления финансовой помощи беженцам из Украины, что вызвало много критики.Украинцы теперь должны соответствовать нескольким критериям. В течение первого месяца те, кто имеет статус временной защиты, получают 600 леев на человека за питание и 2000 леев на проживание, а одинокие получают 750 леев за оплату аренды. Через три месяца беженцы должны быть зарегистрированы в Агентстве по трудоустройству или работать, а дети должны быть зачислены в систему образования, сообщили в context.ro.Начиная с пятого месяца, они должны быть чем-то заняты, чтобы продолжать получать помощь. От этих правил освобождаются беженцы в возрасте 65 лет и старше, те, кто поступил в университет или могут доказать, что у них есть инвалидность или что они заботятся о ребенке в возрасте до двух лет.Некоторые беженцы заявили, что выбрали бы другую страну для переезда, если бы знали, что правительство Румынии не будет их содержать.

https://ukraina.ru/20231005/1049949766.html

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новости, румыния, украина, украинские беженцы, правительство, зарубежье, средства