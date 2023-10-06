В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата - 06.10.2023 Украина.ру
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В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата
В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата - 06.10.2023 Украина.ру
В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата
В сети появилось видео, на котором женщина показывает документ и комментирует его нелестными словами
2023-10-06T13:23
2023-10-06T13:23
новости
украина
киев
женщины
мобилизация
повестка
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Киевский режим начал проводить мобилизацию среди женщин. Об этом 6 октября сообщил телеграм-канал Readovka, который опубликовал видео повестки под номером 127, с гербовой печатью и подписью должностного лица.С 1 октября на Украине вступили в силу правила, в соответствии с которыми женщины-медики также подлежат мобилизации. В данном случае примечательно то, что повестку получила отнюдь не медицинский работник, а бухгалтерша из Киева.На видео возмущенная женщина комментирует вручение повестки. Она говорит, что ни разу не держала в руках оружие и стала жертвой дырявой украинской системы.Как сообщало издание Украина.ру, киевские власти ранее приняли закон, в соответствии с которым женщины-медики с 1 октября должны встать на воинский учет. Встать на учет должны также фармацевты и женщины, когда-то получившие медицинское образование, но не работавшие по специальности. По украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, женщины, мобилизация, повестка
Новости, Украина, Киев, женщины, мобилизация, повестка

В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата

13:23 06.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
В сети появилось видео, на котором женщина показывает документ и комментирует его нелестными словами
Киевский режим начал проводить мобилизацию среди женщин. Об этом 6 октября сообщил телеграм-канал Readovka, который опубликовал видео повестки под номером 127, с гербовой печатью и подписью должностного лица.
С 1 октября на Украине вступили в силу правила, в соответствии с которыми женщины-медики также подлежат мобилизации. В данном случае примечательно то, что повестку получила отнюдь не медицинский работник, а бухгалтерша из Киева.
На видео возмущенная женщина комментирует вручение повестки. Она говорит, что ни разу не держала в руках оружие и стала жертвой дырявой украинской системы.
"Сволочь поганая", - прокомментировала бухгалтерша, призванная в армию, действия местного военкома.
Как сообщало издание Украина.ру, киевские власти ранее приняли закон, в соответствии с которым женщины-медики с 1 октября должны встать на воинский учет. Встать на учет должны также фармацевты и женщины, когда-то получившие медицинское образование, но не работавшие по специальности. По украинскому законодательству, женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 12:18
Прячется за юбками. Зачем Зеленский мобилизует женщин-медиковВ среду, 7 сентября, представитель президента Зеленского в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что с 1 октября из страны не будут выпускать не только мужчин, но и женщин, получивших медицинскую специальность
 
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