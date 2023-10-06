В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн - 06.10.2023 Украина.ру
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В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн
В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн - 06.10.2023 Украина.ру
В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн
Информационно-образовательная площадка "Мобилизационная школа" будет запущена уже в понедельник. Об этом 6 октября сообщает Литовское национальное радио и телевидение
2023-10-06T13:01
2023-10-06T13:01
новости
литва
мобилизация
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Онлайн-платформа позволит получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и методах гражданского сопротивления. После прохождения обучения участники могут проверить полученные знания и получить сертификат об окончании курса.Учебная площадка "Мобилизационная школа" — одно из 40 мероприятий, проводимых в рамках реализации Стратегии подготовки граждан к гражданскому сопротивлению, разработанной на 2023-2025 годы. На сайте проекта посетителям предлагают пройти три образовательных курса: мобилизация, гражданское сопротивление и обо всем, что касается передислокации немецких бригад в Литву. Доступ к информации ограничен - от пользователей требуют ввести номер литовского мобильного телефона и подтвердить получение пароля.
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новости, литва, мобилизация
Новости, Литва, мобилизация

В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн

13:01 06.10.2023
 
Мобилизационная школа в Литве
Мобилизационная школа в Литве
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Информационно-образовательная площадка "Мобилизационная школа" будет запущена уже в понедельник. Об этом 6 октября сообщает Литовское национальное радио и телевидение
Онлайн-платформа позволит получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и методах гражданского сопротивления. После прохождения обучения участники могут проверить полученные знания и получить сертификат об окончании курса.
"Эта платформа предназначена специально для вас, граждан, которые хотят знать больше, иметь возможность внести свой вклад в создание целенаправленного общества, найти свое место в случае мобилизации или войны", – говорится на сайте проекта.
Учебная площадка "Мобилизационная школа" — одно из 40 мероприятий, проводимых в рамках реализации Стратегии подготовки граждан к гражданскому сопротивлению, разработанной на 2023-2025 годы.
На сайте проекта посетителям предлагают пройти три образовательных курса: мобилизация, гражданское сопротивление и обо всем, что касается передислокации немецких бригад в Литву. Доступ к информации ограничен - от пользователей требуют ввести номер литовского мобильного телефона и подтвердить получение пароля.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
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