https://ukraina.ru/20231006/1049962186.html

В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн

В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн - 06.10.2023 Украина.ру

В Литве граждан подготовят к мобилизации онлайн

Информационно-образовательная площадка "Мобилизационная школа" будет запущена уже в понедельник. Об этом 6 октября сообщает Литовское национальное радио и телевидение

2023-10-06T13:01

2023-10-06T13:01

2023-10-06T13:01

новости

литва

мобилизация

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Онлайн-платформа позволит получить знания о мобилизации, поддержке принимающей страны и методах гражданского сопротивления. После прохождения обучения участники могут проверить полученные знания и получить сертификат об окончании курса.Учебная площадка "Мобилизационная школа" — одно из 40 мероприятий, проводимых в рамках реализации Стратегии подготовки граждан к гражданскому сопротивлению, разработанной на 2023-2025 годы. На сайте проекта посетителям предлагают пройти три образовательных курса: мобилизация, гражданское сопротивление и обо всем, что касается передислокации немецких бригад в Литву. Доступ к информации ограничен - от пользователей требуют ввести номер литовского мобильного телефона и подтвердить получение пароля.

https://ukraina.ru/20230928/1049776177.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, литва, мобилизация