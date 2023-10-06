НАТО на учениях в 2024 отработает оборону восточного фланга - 06.10.2023 Украина.ру
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НАТО на учениях в 2024 отработает оборону восточного фланга
НАТО на учениях в 2024 отработает оборону восточного фланга - 06.10.2023 Украина.ру
НАТО на учениях в 2024 отработает оборону восточного фланга
Войска альянса будут отрабатывать реагирование в случае российского вторжения
2023-10-06T12:20
2023-10-06T12:21
новости
нато
россия
учения
литва
латвия
эстония
польша
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На учениях Steadfast Defender в 2024 году НАТО отработает оборону восточного фланга. Об этом 6 октября в интервью агентству РАР сообщил глава военного комитета НАТО Боб Бауер.По его словам, это будет одно из крупнейших подобных мероприятий с времен холодной войны, в ходе которого "будет отработано реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг".Бауер подчеркнул, что после вильнюсского саммита в оборонные планы НАТО были внесены изменения, которые включают оборону Сувальского перешейка и так называемых Брестских ворот."Принятые на саммите НАТО в Вильнюсе оборонные планы - это самое большое изменение в военных системах с 1949 года. Они предполагают прежде всего возвращение к корням альянса, то есть к коллективной обороне", – уточнил высокопоставленный офицер альянса.Бауер напомнил, что в Польше дислоцируется батальонная боевая группа НАТО, которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады. Такие же подразделения дислоцируются в Литве, Латвии и Эстонии, рассказал адмирал.Также он подчеркнул, что в случае вторжения, Североатлантический альянс знал бы о таких планах России задолго до нападения.В ходе выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, так как "расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности".В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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новости, нато, россия, учения, литва, латвия, эстония, польша
Новости, НАТО, Россия, Учения, Литва, Латвия, Эстония, Польша

НАТО на учениях в 2024 отработает оборону восточного фланга

12:20 06.10.2023 (обновлено: 12:21 06.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Войска альянса будут отрабатывать реагирование в случае российского вторжения
На учениях Steadfast Defender в 2024 году НАТО отработает оборону восточного фланга. Об этом 6 октября в интервью агентству РАР сообщил глава военного комитета НАТО Боб Бауер.
По его словам, это будет одно из крупнейших подобных мероприятий с времен холодной войны, в ходе которого "будет отработано реагирование на возможное вторжение России на восточный фланг".
Бауер подчеркнул, что после вильнюсского саммита в оборонные планы НАТО были внесены изменения, которые включают оборону Сувальского перешейка и так называемых Брестских ворот.
"Принятые на саммите НАТО в Вильнюсе оборонные планы - это самое большое изменение в военных системах с 1949 года. Они предполагают прежде всего возвращение к корням альянса, то есть к коллективной обороне", – уточнил высокопоставленный офицер альянса.
Бауер напомнил, что в Польше дислоцируется батальонная боевая группа НАТО, которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады. Такие же подразделения дислоцируются в Литве, Латвии и Эстонии, рассказал адмирал.
Также он подчеркнул, что в случае вторжения, Североатлантический альянс знал бы о таких планах России задолго до нападения.
В ходе выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, так как "расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности".
В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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