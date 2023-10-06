https://ukraina.ru/20231006/1049958151.html

Отправились на экспрессе к Бандере. Рогов о попытках ВСУ совершить прорыв между Работино и Копани

Отправились на экспрессе к Бандере. Рогов о попытках ВСУ совершить прорыв между Работино и Копани - 06.10.2023 Украина.ру

Отправились на экспрессе к Бандере. Рогов о попытках ВСУ совершить прорыв между Работино и Копани

Нацисты предприняли три волны безуспешных атак на позиции ВС РФ, бои продолжаются

2023-10-06T11:18

2023-10-06T11:18

2023-10-06T11:18

новости

владимир рогов

запорожское направление

работино

всу

наступление

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Попытка боевиков ВСУ прорваться в ночь на 6 октября между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале."Всего со вчерашнего вечера между Работино и Копани нацисты предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону наших войск", - рассказал Рогов.Под утро противник пошел в атаку на позиции ВС РФ к северу от Новопрокоповки, тяжелые бои продолжаются, отметил он."В результате мясного штурма часть нацистов отправилась на экспрессе к Бандере, другие получили ранения, а самые сообразительные попросились в плен", - прокомментировал глава движения "Мы вместе с Россией" попытки ВСУ прорвать российскую оборону на участке Запорожского фронта.Как сообщало издание Украина.ру, Рогов 5 октября вечером сообщил, что ВСУ пошли в наступление в Ореховском направлении. По его словам, было замечено движение порядка 20 единиц бронетехники и большое количество живой силы противника в направлении позиций ВС РФ северней населённого пункта Копань.

https://ukraina.ru/20231006/1049956964.html

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новости, владимир рогов, запорожское направление, работино, всу, наступление