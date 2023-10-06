В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины - 06.10.2023 Украина.ру
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В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины
В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины - 06.10.2023 Украина.ру
В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц, отказавшийся в ближайшее время поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, приближает поражение Киева. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке 6 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)
2023-10-06T07:42
2023-10-06T07:43
новости
германия
украина
вооружения
олаф шольц
ракеты
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"Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной, без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии предопределяет её поражение в долгосрочной перспективе", — заявил Репке.Ранее Шольц заявлял, что Германия до начала зимы поставит Украине дополнительно ещё одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также из-за опасений о возможной атаке ВСУ по Керченскому мосту, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, дальность действия которых достигает 500 километров.
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новости, германия, украина, вооружения, олаф шольц, ракеты
Новости, Германия, Украина, вооружения, Олаф Шольц, ракеты

В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины

07:42 06.10.2023 (обновлено: 07:43 06.10.2023)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP
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Канцлер Германии Олаф Шольц, отказавшийся в ближайшее время поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, приближает поражение Киева. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке 6 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)
"Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной, без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии предопределяет её поражение в долгосрочной перспективе", — заявил Репке.
Ранее Шольц заявлял, что Германия до начала зимы поставит Украине дополнительно ещё одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также из-за опасений о возможной атаке ВСУ по Керченскому мосту, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.
Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, дальность действия которых достигает 500 километров.
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Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мостГермания не будет поставлять на Украину ракеты Taurus из-за возможной атаки ВСУ на Керченский мост. Об этом пишет Bild, ссылаясь на главу правительства ФРГ Олафа Шольца
 
НовостиГерманияУкраинавооруженияОлаф Шольцракеты
 
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