https://ukraina.ru/20231006/1049954893.html

В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины

В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины - 06.10.2023 Украина.ру

В Германии обвинили Шольца в приближении поражения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, отказавшийся в ближайшее время поставлять Украине ракеты дальнего действия Taurus, приближает поражение Киева. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке 6 октября написал на своей странице в соцсети X (Twitter)

2023-10-06T07:42

2023-10-06T07:42

2023-10-06T07:43

новости

германия

украина

вооружения

олаф шольц

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0b/1048638804_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_140613c26fa24d640ba7a77aaa25c311.jpg

"Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной, без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии предопределяет её поражение в долгосрочной перспективе", — заявил Репке.Ранее Шольц заявлял, что Германия до начала зимы поставит Украине дополнительно ещё одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также из-за опасений о возможной атаке ВСУ по Керченскому мосту, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.Известно, что Германия располагает 150 ракетами Taurus, дальность действия которых достигает 500 километров.

https://ukraina.ru/20231005/1049914260.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, вооружения, олаф шольц, ракеты