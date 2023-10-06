Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители - 06.10.2023 Украина.ру
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Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители
Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители - 06.10.2023 Украина.ру
Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители
Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T05:30
2023-10-06T05:30
новости
россия
великобритания
польша
истребители
риши сунак
грант шэппс
тайфун
белоруссия
пво
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Гранта Шэппса о том, что правительство собирается послать войска на Украину, а британский флот будет конвоировать украинские суда, рассказал эксперт.Однако министру обороны удалось продавить отправку в Польшу британских истребителей "Тайфун", якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, добавил он.Но здравомыслие одних британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию других парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230927/1049697098.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, великобритания, польша, истребители, риши сунак, грант шэппс, тайфун, белоруссия, пво, война, сво, украина
Новости, Россия, Великобритания, Польша, истребители, Риши Сунак, Грант Шэппс, тайфун, Белоруссия, ПВО, война, СВО, Украина

Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители

05:30 06.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Гранта Шэппса о том, что правительство собирается послать войска на Украину, а британский флот будет конвоировать украинские суда, рассказал эксперт.
Однако министру обороны удалось продавить отправку в Польшу британских истребителей "Тайфун", якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, добавил он.
"Опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО. В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны", - подчеркнул Кнутов.
Но здравомыслие одних британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию других парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
27 сентября, 07:45
Военный эксперт рассказал, как передача истребителей F-16 переведёт войну на Украине в "горячую" фазу Когда противник получит серьезные ракеты и истребители F-16, это будет представлять для ВКС РФ еще большую угрозу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияВеликобританияПольшаистребителиРиши СунакГрант ШэппстайфунБелоруссияПВОвойнаСВОУкраина
 
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