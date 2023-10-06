Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Гранта Шэппса о том, что правительство собирается послать войска на Украину, а британский флот будет конвоировать украинские суда, рассказал эксперт.
Однако министру обороны удалось продавить отправку в Польшу британских истребителей "Тайфун", якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, добавил он.
"Опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО. В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны", - подчеркнул Кнутов.
Но здравомыслие одних британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию других парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным, заключил собеседник издания.
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