https://ukraina.ru/20231006/1049930302.html

Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители

Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители - 06.10.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов раскрыл, где российские ВСК и белорусские ПВО будут "встречать" британские истребители

Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации военного конфликта на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T05:30

2023-10-06T05:30

2023-10-06T05:30

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опроверг заявление министра обороны Гранта Шэппса о том, что правительство собирается послать войска на Украину, а британский флот будет конвоировать украинские суда, рассказал эксперт.Однако министру обороны удалось продавить отправку в Польшу британских истребителей "Тайфун", якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов, добавил он.Но здравомыслие одних британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию других парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230927/1049697098.html

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новости, россия, великобритания, польша, истребители, риши сунак, грант шэппс, тайфун, белоруссия, пво, война, сво, украина