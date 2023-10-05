Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег
Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег - 05.10.2023 Украина.ру
Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег
В США разберутся с проблемой финансирования Украины - напечатают ещё денег, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2023-10-05T17:53
2023-10-05T17:53
новости
россия
сша
владимир путин
украина
конфликт
деньги
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Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Байден пообещал уговаривать республиканцев утвердить отдельный документ о финансировании Украины.Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы бюджета и Евросоюза. "Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", говорится в сообщении ЕК в X (бывший Twitter).
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новости, россия, сша, владимир путин, украина, конфликт, деньги
Новости, Россия, США, Владимир Путин, Украина, конфликт, деньги

Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег

17:53 05.10.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В США разберутся с проблемой финансирования Украины - напечатают ещё денег, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

"В США заминка с поддержкой Украины связана с проблемами с бюджетом, но, в конечном итоге, деньги найдут, напечатают ещё", - сказал Путин.

Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.
В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.
Байден пообещал уговаривать республиканцев утвердить отдельный документ о финансировании Украины.
Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы бюджета и Евросоюза. "Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", говорится в сообщении ЕК в X (бывший Twitter).
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
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