https://ukraina.ru/20231005/1049944325.html

Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег

Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег - 05.10.2023 Украина.ру

Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег

В США разберутся с проблемой финансирования Украины - напечатают ещё денег, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"

2023-10-05T17:53

2023-10-05T17:53

2023-10-05T17:53

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Для США ничего не стоит напечатать деньги и разбросать их по миру. Во время и после пандемии COVID они напечатали более 9 триллионов долларов, добавил президент России.В воскресенье, 1 октября, президент США Джо Байден подписал закон, который позволит продолжить финансирование правительства США до 17 ноября. При этом в новом законе нет пункта о финансировании Украины. Байден ранее подчёркивал, что "ни при каких обстоятельствах" нельзя прекращать поддержку Киева.Байден пообещал уговаривать республиканцев утвердить отдельный документ о финансировании Украины.Конфликт на Украине и инфляция истощили резервы бюджета и Евросоюза. "Евросоюзу требуется больше средств, чтобы он мог реагировать на кризисы", говорится в сообщении ЕК в X (бывший Twitter).

https://ukraina.ru/20231005/1049942801.html

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новости, россия, сша, владимир путин, украина, конфликт, деньги