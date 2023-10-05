Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими" - 05.10.2023 Украина.ру
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Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими" - 05.10.2023 Украина.ру
Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Одессу, Харьков и Николаев русскими городами. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"
2023-10-05T15:12
2023-10-05T15:19
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Глава региона заявил, что ценности человеческой жизни для властей Украины нет и никогда не было. По его словам, нынешние киевские власти ради своих интересов заставляют людей идти на фронт.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, харьков, одесса, николаев
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, Харьков, Одесса, Николаев

Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"

15:12 05.10.2023 (обновлено: 15:19 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Одессу, Харьков и Николаев русскими городами. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"

"Одесса, Николаев и Харьков – это русские города и должны быть нашими по праву, по историческому праву. Со всех сторон без исключения", - сказал Аксёнов.

Глава региона заявил, что ценности человеческой жизни для властей Украины нет и никогда не было. По его словам, нынешние киевские власти ради своих интересов заставляют людей идти на фронт.
Владимир Константинов
14:59
Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - КонстантиновВ Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале
 
НовостиРоссияКрымСергей АксеновХарьковОдессаНиколаев
 
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