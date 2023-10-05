Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"
15:12 05.10.2023 (обновлено: 15:19 05.10.2023)
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Одессу, Харьков и Николаев русскими городами. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"
"Одесса, Николаев и Харьков – это русские города и должны быть нашими по праву, по историческому праву. Со всех сторон без исключения", - сказал Аксёнов.
Глава региона заявил, что ценности человеческой жизни для властей Украины нет и никогда не было. По его словам, нынешние киевские власти ради своих интересов заставляют людей идти на фронт.
14:59Украина должна каждому крымчанину по 200 тысяч рублей - КонстантиновВ Крыму потребуют от Украины выплатить каждому крымчанину по 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за устроенную водную блокаду. Об этом 5 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем телегарм-канале