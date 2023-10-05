https://ukraina.ru/20231005/1049935748.html

Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"

Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими" - 05.10.2023 Украина.ру

Аксёнов назвал три города на Украине, которые "будут нашими"

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Одессу, Харьков и Николаев русскими городами. Такое заявление он сделал 5 октября в эфире телеканала "Крым 24"

2023-10-05T15:12

2023-10-05T15:12

2023-10-05T15:19

новости

россия

крым

сергей аксенов

харьков

одесса

николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102300/55/1023005548_0:407:2873:2023_1920x0_80_0_0_bcd98a70fa7574132ca3399d22d0ac83.jpg

Глава региона заявил, что ценности человеческой жизни для властей Украины нет и никогда не было. По его словам, нынешние киевские власти ради своих интересов заставляют людей идти на фронт.

https://ukraina.ru/20231005/1049935032.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, сергей аксенов, харьков, одесса, николаев