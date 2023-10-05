Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена - 05.10.2023 Украина.ру
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Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена - 05.10.2023 Украина.ру
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
Немецкую овчарку президента США Джо Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами, сообщили 4 октября журналисты The NewYork Times
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
новости
сша
президент сша
белый дом
джо байден
собака
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Собака Байдена по кличке Командир (Командор) больше не живёт в Белом доме, сообщила журналистам директор по связям с общественностью Элизабет Александер.Собаку вывезли после 11-го эпизода "агрессивного поведения домашних животных президента". В последнем случае Командир укусил сотрудника Секретной службы.Предыдущая собака Байдена по кличке Майор была отправлена жить подальше от Белого дома в 2021 году после того, как укусила одного из сотрудников.Александер подчекрнула, что семейство Байденов "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день".Она не уточнила, где сейчас проживает Командир и когда он сможет вернуться в Белый дом.Кинолог Елена Супрун в интервью изданию Украина.ру рассказала, почему вдруг собаки Байдена стали кусаться. Это не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, считает она."Поп-звезды любят маленьких песиков одевать в розовые юбочки, а для собаки Байдена выбрали другое амплуа - гроза района, гроза Пентагона. Дали дедушке игрушку, и вот эта собачка бегает, всем делает кусь-кусь, дедушка радуется, охрана убегает, ну мило же. А дедушку не кусает, потому что "он хороший и правильный"!" - сказала Супрун.Политологи также обратили внимание на то, что новости об укусах собак Байдена каждый раз совпадают с очередными попытками республиканцев расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера в коррупционных преступлениях.
https://ukraina.ru/20231004/1049908263.html
https://ukraina.ru/20230727/1048281871.html
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новости, сша, президент сша, белый дом, джо байден, собака
Новости, США, президент США, Белый дом, Джо Байден, собака

Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена

14:13 05.10.2023
 
© Фото: flickr.com / The White House
© Фото: flickr.com / The White House
Читать в
Немецкую овчарку президента США Джо Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами, сообщили 4 октября журналисты The NewYork Times
Собака Байдена по кличке Командир (Командор) больше не живёт в Белом доме, сообщила журналистам директор по связям с общественностью Элизабет Александер.
"Командор в настоящее время не находится на территории Белого дома, пока оцениваются дальнейшие действия", - говорится в заявлении Александер.
Собаку вывезли после 11-го эпизода "агрессивного поведения домашних животных президента". В последнем случае Командир укусил сотрудника Секретной службы.
Предыдущая собака Байдена по кличке Майор была отправлена жить подальше от Белого дома в 2021 году после того, как укусила одного из сотрудников.
Александер подчекрнула, что семейство Байденов "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день".
Она не уточнила, где сейчас проживает Командир и когда он сможет вернуться в Белый дом.
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Кинолог Елена Супрун в интервью изданию Украина.ру рассказала, почему вдруг собаки Байдена стали кусаться. Это не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, считает она.
"Поп-звезды любят маленьких песиков одевать в розовые юбочки, а для собаки Байдена выбрали другое амплуа - гроза района, гроза Пентагона. Дали дедушке игрушку, и вот эта собачка бегает, всем делает кусь-кусь, дедушка радуется, охрана убегает, ну мило же. А дедушку не кусает, потому что "он хороший и правильный"!" - сказала Супрун.
Политологи также обратили внимание на то, что новости об укусах собак Байдена каждый раз совпадают с очередными попытками республиканцев расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера в коррупционных преступлениях.
Елена Супрун интервью
27 июля, 05:16
Кинолог Елена Супрун: Собака Байдена стала кусачей ради пиараИстория о том, что уже вторая собака президента США Джо Байдена нападает на сотрудников секретной службы, облетела все мировые СМИ. И это - не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, чтобы обелить главу государства
 
НовостиСШАпрезидент СШАБелый домДжо Байденсобака
 
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14:40Украинский оппозиционер получил повестку после обращения к Ермаку
14:34Украинские депутаты избили мужчину в Киеве
14:13Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
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