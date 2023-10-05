https://ukraina.ru/20231005/1049931790.html
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена - 05.10.2023 Украина.ру
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
Немецкую овчарку президента США Джо Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами, сообщили 4 октября журналисты The NewYork Times
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
2023-10-05T14:13
новости
сша
президент сша
белый дом
джо байден
собака
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Собака Байдена по кличке Командир (Командор) больше не живёт в Белом доме, сообщила журналистам директор по связям с общественностью Элизабет Александер.Собаку вывезли после 11-го эпизода "агрессивного поведения домашних животных президента". В последнем случае Командир укусил сотрудника Секретной службы.Предыдущая собака Байдена по кличке Майор была отправлена жить подальше от Белого дома в 2021 году после того, как укусила одного из сотрудников.Александер подчекрнула, что семейство Байденов "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день".Она не уточнила, где сейчас проживает Командир и когда он сможет вернуться в Белый дом.Кинолог Елена Супрун в интервью изданию Украина.ру рассказала, почему вдруг собаки Байдена стали кусаться. Это не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, считает она."Поп-звезды любят маленьких песиков одевать в розовые юбочки, а для собаки Байдена выбрали другое амплуа - гроза района, гроза Пентагона. Дали дедушке игрушку, и вот эта собачка бегает, всем делает кусь-кусь, дедушка радуется, охрана убегает, ну мило же. А дедушку не кусает, потому что "он хороший и правильный"!" - сказала Супрун.Политологи также обратили внимание на то, что новости об укусах собак Байдена каждый раз совпадают с очередными попытками республиканцев расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера в коррупционных преступлениях.
https://ukraina.ru/20231004/1049908263.html
https://ukraina.ru/20230727/1048281871.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, белый дом, джо байден, собака
Вслед за Пелоси из Белого дома выгнали собаку Байдена
Немецкую овчарку президента США Джо Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами, сообщили 4 октября журналисты The NewYork Times
Собака Байдена по кличке Командир (Командор) больше не живёт в Белом доме, сообщила журналистам директор по связям с общественностью Элизабет Александер.
"Командор в настоящее время не находится на территории Белого дома, пока оцениваются дальнейшие действия", - говорится в заявлении Александер.
Собаку вывезли после 11-го эпизода "агрессивного поведения домашних животных президента". В последнем случае Командир укусил сотрудника Секретной службы.
Предыдущая собака Байдена по кличке Майор была отправлена жить подальше от Белого дома в 2021 году после того, как укусила одного из сотрудников.
Александер подчекрнула, что семейство Байденов "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день".
Она не уточнила, где сейчас проживает Командир и когда он сможет вернуться в Белый дом.
Кинолог Елена Супрун в интервью изданию Украина.ру рассказала, почему вдруг собаки Байдена стали кусаться. Это не проблемы с поведением животного, а пиар-компания Белого дома, считает она.
"Поп-звезды любят маленьких песиков одевать в розовые юбочки, а для собаки Байдена выбрали другое амплуа - гроза района, гроза Пентагона. Дали дедушке игрушку, и вот эта собачка бегает, всем делает кусь-кусь, дедушка радуется, охрана убегает, ну мило же. А дедушку не кусает, потому что "он хороший и правильный"!" - сказала Супрун.
Политологи также обратили внимание на то, что новости об укусах собак Байдена каждый раз совпадают с очередными попытками республиканцев расследовать причастность Джо Байдена и его сына Хантера в коррупционных преступлениях.