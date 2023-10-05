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Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны - Блащак
Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны - Блащак - 05.10.2023 Украина.ру
Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны - Блащак
Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с военными. Об этом 5 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-05T13:25
2023-10-05T13:25
2023-10-05T13:25
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Польский министр уточнил, что основу системы противоракетной обороны Варшавы составит американский комплекс ПРО Patriot.Противоракетная обороны Варшавы развернута "с использованием очень современной техники, думаю, что это самая современная техника в мире – система Patriot", добавил Блащак.Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.В конце сентября этого года польские следователи выяснили, что ракета принадлежала Украине. Следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.
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Украина.ру
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новости, польша, варшава, зарубежье, противоракетная оборона, зрк patriot, мариуш блащак, сша, минобороны
Новости, Польша, Варшава, Зарубежье, противоракетная оборона, ЗРК Patriot, Мариуш Блащак, США, Минобороны
Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны - Блащак
Над Варшавой впервые развернули систему противоракетной обороны, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак на встрече с военными. Об этом 5 октября сообщили журналисты РИА Новости
"Мы участвуем в историческом событии, в переломном событии. Первый раз в истории Варшава получает противоракетную оборону. Я вернул Варшаве противовоздушную оборону после долгого перерыва, но противоракетная оборона – первый раз в истории", - сказал Блащак.
Польский министр уточнил, что основу системы противоракетной обороны Варшавы составит американский комплекс ПРО Patriot.
Противоракетная обороны Варшавы развернута "с использованием очень современной техники, думаю, что это самая современная техника в мире – система Patriot", добавил Блащак.
Осенью прошлого года две ракеты попали в зерносушилки на востоке Польши в деревне, расположенной недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.
Сразу же после инцидента в прошлом году Зеленский и его окружения обвинили в нем Россию, якобы ракета принадлежала российской армии. Они длительное время настаивали на своей версии.
При этом, Киев до сих пор не предоставил Варшаве никаких материалов относительно произошедшего.
В конце сентября этого года польские следователи выяснили, что ракета принадлежала Украине. Следователи исключают возможность, что ракеты могли быть выпущены с территории России.