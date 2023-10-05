ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины - 05.10.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины
ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины - 05.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины
Один из них задержан во Владимирской области, а другой в Южно-Сахалинске. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщают пресс-службы региональных УФСБ России
2023-10-05T11:58
2023-10-05T11:58
новости
шпионаж
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Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.По данным ФСБ, мужчина за 10 тыс. рублей передавал данные о передвижении военной техники Службе безопасности Украины.На допросе задержанный признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию собирал сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. У мужчины была обнаружена расписка от 4 мая 2023 года о получении им 10 тыс. рублей от СБУ для подготовки к выполнению задания. Сотрудники ФСБ уже несколько месяцев вели за ним наблюдение и задокументировали его переписку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.Также утром 5 октября ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска. Ему также вменяется сотрудничество со спецслужбами Украины.
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новости, шпионаж
Новости, шпионаж

ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины

11:58 05.10.2023
 
© РИА Новостизадержание шпиона
задержание шпиона - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости
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Один из них задержан во Владимирской области, а другой в Южно-Сахалинске. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщают пресс-службы региональных УФСБ России
Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчина за 10 тыс. рублей передавал данные о передвижении военной техники Службе безопасности Украины.
На допросе задержанный признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию собирал сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. У мужчины была обнаружена расписка от 4 мая 2023 года о получении им 10 тыс. рублей от СБУ для подготовки к выполнению задания. Сотрудники ФСБ уже несколько месяцев вели за ним наблюдение и задокументировали его переписку.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Также утром 5 октября ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска. Ему также вменяется сотрудничество со спецслужбами Украины.
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 16:55
ФСБ поймала высокопоставленного "стрелочника"-диверсанта в ХерсонеСотрудники ФСБ задержали одного из руководителей Одесской железной дороги. Его подозревают в организации диверсии на железнодорожной станции Херсон в феврале 2022 года. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ
 
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