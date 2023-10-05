ФСБ задержала двух россиян, шпионивших для Украины
Один из них задержан во Владимирской области, а другой в Южно-Сахалинске. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, сообщают пресс-службы региональных УФСБ России
Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали жителя Гусь-Хрустального по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ФСБ, мужчина за 10 тыс. рублей передавал данные о передвижении военной техники Службе безопасности Украины.
На допросе задержанный признался, что сотрудничал со спецслужбами Украины и по их заданию собирал сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. У мужчины была обнаружена расписка от 4 мая 2023 года о получении им 10 тыс. рублей от СБУ для подготовки к выполнению задания. Сотрудники ФСБ уже несколько месяцев вели за ним наблюдение и задокументировали его переписку.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Также утром 5 октября ФСБ сообщила о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска. Ему также вменяется сотрудничество со спецслужбами Украины.
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