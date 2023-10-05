Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049922245.html
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года - 05.10.2023 Украина.ру
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что выстраивание диалога возможно будет на фоне "истощения" наступательных действий с обеих сторон. Заявление он сделал в эфире Sky Tg24, сообщает РБК-Украина
2023-10-05T10:57
2023-10-05T10:57
новости
новости украины
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_bca16aa71351c475cf3c9a0cffd45961.jpg
Чиновник предположил, что зимой может последовать "российский ответ на украинское контрнаступление": усиление российских воздушных ударов по территории Украины. Для наземных действий холодное время года может стать преградой. Весной же 2024 года, он надеется, появятся возможности сесть за стол переговоров.Также он заявил о своих сомнениях, что Украина сможет военным путем добиться возобновления своей территориальной целостности, в частности, захватить российский Крым.При этом Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Турция выступает за присутствие России на международных переговораз, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
https://ukraina.ru/20230914/1049406456.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/69/1033396936_20:194:2492:2048_1920x0_80_0_0_30ff3ff242bf61dddd8fcd02799261af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, переговоры
Новости, Новости Украины, переговоры

Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года

10:57 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что выстраивание диалога возможно будет на фоне "истощения" наступательных действий с обеих сторон. Заявление он сделал в эфире Sky Tg24, сообщает РБК-Украина
Чиновник предположил, что зимой может последовать "российский ответ на украинское контрнаступление": усиление российских воздушных ударов по территории Украины. Для наземных действий холодное время года может стать преградой. Весной же 2024 года, он надеется, появятся возможности сесть за стол переговоров.
"Когда контрнаступление с обеих сторон будет исчерпано, можно будет попробовать диалог", – отметил Гвидо Крозетто.
Также он заявил о своих сомнениях, что Украина сможет военным путем добиться возобновления своей территориальной целостности, в частности, захватить российский Крым.
При этом Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Турция выступает за присутствие России на международных переговораз, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
Гвидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 13:29
Министр обороны Италии верит, что в ближайшие 7-8 месяцев начнётся урегулирования конфликта на УкраинеВ ближайшие 7-8 месяцев могут начаться переговоры по Украине, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Об этом сообщили 14 сентября журналисты издания La Repubblica
 
НовостиНовости Украиныпереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
10:58Rheinmetall уточнил характеристики разведывательных систем, поставляемых на Украину
10:57Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
10:56Коррумпированная Украина не готова вступить в ЕС, несмотря на все усилия - Юнкер
10:32ФСБ и Росгвардия опробуют гранату, укрывающую от удара высокоточных ракет
10:08В США недовольны действиями Байдена на Украине - опрос
10:06Украина собирается отказаться от выплат компенсаций инвалидам
09:49Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведсистем SurveilSpire
09:46"Демонстрируют безумие": депутат Госдумы отреагировал на угрозу Киева сделать Крым безлюдным
09:29ФСБ задержала жителя Сахалина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами
09:03Европарламент объявил о дефиците средств из-за войны на Украине
09:00Атаки с использованием кассетных боеприпасов, отказ Запада помогать. Главное на Украине на утро 5 октября
08:18"Прокси-война на Украине уже проиграна": экс-чиновник Пентагона назвал причину
08:00Как Галичина стала австрийской
07:34В США назвали поведение Зеленского отвратительным
07:02Объекты инфраструктуры Курской области атаковали украинские БПЛА
06:37"Безумие, самоубийство и уничтожение!": французский политик описал план Запада по Украине
06:35Политический эксперт рассказал, почему возвращение Трампа не изменит ситуацию на Украине
06:16Эксперт объяснил, как Зеленский хочет превратить Украину в "шиномонтаж" для танков из Бундесвера
06:15Эксперт раскрыл, как Британия "тестирует ракетами Севастополь", чтобы устроить новую Крымскую войну
Лента новостейМолния