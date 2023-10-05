https://ukraina.ru/20231005/1049922245.html
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года - 05.10.2023 Украина.ру
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что выстраивание диалога возможно будет на фоне "истощения" наступательных действий с обеих сторон. Заявление он сделал в эфире Sky Tg24, сообщает РБК-Украина
2023-10-05T10:57
2023-10-05T10:57
2023-10-05T10:57
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Чиновник предположил, что зимой может последовать "российский ответ на украинское контрнаступление": усиление российских воздушных ударов по территории Украины. Для наземных действий холодное время года может стать преградой. Весной же 2024 года, он надеется, появятся возможности сесть за стол переговоров.Также он заявил о своих сомнениях, что Украина сможет военным путем добиться возобновления своей территориальной целостности, в частности, захватить российский Крым.При этом Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Турция выступает за присутствие России на международных переговораз, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.
https://ukraina.ru/20230914/1049406456.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, переговоры
Глава Минобороны Италии ожидает начало переговоров между Украиной и Россией весной 2024 года
Глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто считает, что выстраивание диалога возможно будет на фоне "истощения" наступательных действий с обеих сторон. Заявление он сделал в эфире Sky Tg24, сообщает РБК-Украина
Чиновник предположил, что зимой может последовать "российский ответ на украинское контрнаступление": усиление российских воздушных ударов по территории Украины. Для наземных действий холодное время года может стать преградой. Весной же 2024 года, он надеется, появятся возможности сесть за стол переговоров.
"Когда контрнаступление с обеих сторон будет исчерпано, можно будет попробовать диалог", – отметил Гвидо Крозетто.
Также он заявил о своих сомнениях, что Украина сможет военным путем добиться возобновления своей территориальной целостности, в частности, захватить российский Крым.
При этом Турция готовится провести в октябре международную встречу, участники которой обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского. Турция выступает за присутствие России на международных переговораз, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре.