https://ukraina.ru/20231004/1049879610.html

Социальный террор. Как проворовавшаяся украинская власть хочет решать свои проблемы за счет населения

Социальный террор. Как проворовавшаяся украинская власть хочет решать свои проблемы за счет населения - 04.10.2023 Украина.ру

Социальный террор. Как проворовавшаяся украинская власть хочет решать свои проблемы за счет населения

Социальная политика на Украине после Майдана превратилась фактически в свой антипод. Министры соцполитики прославились своими антисоциальными заявлениями и инициативами, открыто объявив войну самым уязвимым категориям населения. В эту борьбу последнее время активно включилась львовянка Оксана Жолнович, занимающая с прошлого года должность министра.

2023-10-04T05:39

2023-10-04T05:39

2023-10-04T05:39

эксклюзив

украина

майдан

сша

социальная политика

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Во вторник 3 сентября она выступила с очередной инициативой пересмотреть категории получателей социальной помощи, лишив некоторых граждан права на ее получение. "Каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилась, то, очевидно, она должна быть переформатирована во что-то другое", - заявила Жолнович.По ее словам, категориям получателей социальной помощи нужно уже сейчас напрямую заявить, что у них есть год, чтобы самостоятельно встать на ноги. Однако в том-то и проблема, что у многих из них ног нет в прямом смысле. Буквально в конце сентября Жолнович заявила, что в стране сейчас 3 миллиона инвалидов, а за последний год их количество возросло на 300 тысяч.Исторически действительно так сложилось, что социальные выплаты назначаются инвалидам, многодетным семьям, матерям-одиночкам, детям-сиротам. А "что-то другое" взамен выплат в нынешних украинских условиях сведется к вручению националистического календарика.На прошлой неделе Оксана Жолнович поставила вопрос о поднятии тарифов на газ и свет, замороженных в прошлом году Зеленским. Рост тарифов является одним из требований США по "реформам", как условие дальнейшего получения кредитов на войну и военных поставок. "Да, мы к этому готовы. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 млрд грн на субсидии. Я надеюсь, нам этих денег хватит, чтобы помочь малоимущим пережить повышение", — рассказала Жолнович.Иными словами, Жолнович обещает, что рост будет сопровождаться компенсацией для малоимущих, но через несколько дней предлагает фактически сократить количество получателей социальной помощи. Кроме того, она называет сумму в 50 миллиардов гривен на следующий год, но в 2017 году на субсидии было потрачено 63 миллиарда по ценам шестилетней давности.Одесский анархист Вячеслав Азаров называет политику украинского Кабмина социальным террором. "Министр социальной политики Жолнович сообщила, что Кабмин готов к повышению цен на газ и электроэнергию на фоне рекомендаций США по "либерализации тарифов" и они уже готовят субсидии для тех украинцев, кто не сможет платить. Правительство столько насосалось за эти годы, что готово даже к ядерной войне, чего не скажешь про обглоданных реформами граждан. Но повышать тарифы на э/э после их летнего скачка на 69,7% - это форменный социальный террор. Разворовавшая западную помощь власть хочет снова решать свои проблемы за счет разоренного войной населения", - пишет Азаров.Впрочем, министр социальной политики Жолнович и не скрывает антисоциальной направленности своей политики. В конце сентября она заявила, что в стране необходимо "сломать всё социальное". По мнению Жолнович, "украинцев следует выводить из зоны комфорта, так как многие думают, что государство обязано заботиться о них, но сами не готовы брать на себя ответственность, заниматься собственным развитием". Иными словами, Жолнович считает, что малоимущее граждане или инвалиды в самой бедной стране континента в условиях боевых действий пребывают в зоне комфорта.Мало того, в том же интервью Жолнович сказала, что ничто так не унижает достоинство, как вовремя выплаченная зарплата, которая якобы не позволяет человеку развиваться и расти над собой. Ее слова можно считать своеобразными предвестниками масштабных задержек зарплат. Анонсировала Жолнович и сокращение выплат бывшим военнослужащим ВСУ, потерявшим конечности в ходе боевых действий. Задача министерства в отношении этих раненых заключается, по ее мнению, в том, чтобы научить инвалида использовать свой протез, переобучить, найти работу и выпустить в мир.Также, по мнению министра "антисоциальной политики", в будущем на Украине не нужно будет платить ветеранам, инвалидам и пострадавшим детям, так как само их количество будет исчисляться миллионами. Следовательно, платить им придется фактически самим себе из своих же налогов. По сути, министр социальной политики признает, что здорового, не пострадавшего населения в стране в будущем не останется.Ранее не менее скандальными и человеконенавистническими идеями блистала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова из числа "Слуг народа". Она требовала реформировать Трудовой кодекс и открыто предлагала "наезжать на права и дискриминировать наемного работника". В качестве мер по борьбе с бедными семьями и многодетными матерями, Третьякова ссылалась на идеи о стерилизации женщин без высшего образования, так как у них все равно якобы рождаются дети "низкого качества".Предшественник Жолнович на посту министра социальной политики Андрей Рева еще при Порошенко указывал соотечественникам, что они, дескать, слишком много едят, так как тратят на пропитание более 50% своего дохода. Министр ссылался в своих расчетах на Германию, где жители на еду тратят меньшую часть заработка, как бы забывая сравнить размер зарплат украинцев и немцев. В ряде африканских стран жители тратят даже не 50%, а все 100% дохода на еду, но при этом могут пухнуть от голода.Украинские министры социальной политики настолько оторваны от реальности, что напоминают, скорее Марию Антуанетту, советовавшую парижанам есть пирожные при отсутствии хлеба. Тем не менее, суть в том, что после Майдана все украинские политики, отвечающие за социальную политику, систематически ее ломали по требованию МВФ и США. В конце концов, как говорится в старом анекдоте, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Обычно, конечно, корова дохнет при такой политике, но остаются другие.

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https://ukraina.ru/20230922/1049585113.html

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, украина, майдан, сша, социальная политика