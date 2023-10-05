ВКС России поразили 4 пункта ВСУ у Торского и Серебрянки - Минобороны РФ
05:49 05.10.2023 (обновлено: 05:50 05.10.2023)
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкСамолеты ВКС РФ на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Бомбардировщики группировки ВС РФ "Центр" нанесли четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Торского и Серебрянки Донецкой области. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука 5 октября сообщает РИА Новости
"Бомбардировочной авиацией нанесены четыре удара по пункту временной дислокации и трём командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районах населённых пунктов Торское и Серебрянка", - приводит издание слова Савчука.
Ожесточённые бои в настоящее время продолжаются на участке запорожского фронта от населённого пункта Копани на западе до Новофёдоровки на востоке.
04:05На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдатНа участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции