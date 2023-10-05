Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg
Турция готовится провести в октябре третью по счёту международную встречу советников по национальной безопасности, где обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" президента Незалежной Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Bloomberg
"В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и усилия по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", – сообщает источник.
В консультациях примут участие лишь "небольшое" число официальных лиц, в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Договариваться "о мире" будут снова без присутствия России.
Уточняется, что встреча пройдёт в Стамбуле.
Напомним, минувшим летом в Копенгагене прошли переговоры G7, некоторых стран БРИКС и Украины по достижению мира. В Москве эту встречу назвали полностью оторванной от реальности.