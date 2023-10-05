https://ukraina.ru/20231005/1049915192.html

Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg

Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg - 05.10.2023 Украина.ру

Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg

Турция готовится провести в октябре третью по счёту международную встречу советников по национальной безопасности, где обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" президента Незалежной Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Bloomberg

2023-10-05T03:12

2023-10-05T03:12

2023-10-05T03:12

турция

переговоры

украина

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В консультациях примут участие лишь "небольшое" число официальных лиц, в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Договариваться "о мире" будут снова без присутствия России. Уточняется, что встреча пройдёт в Стамбуле. Напомним, минувшим летом в Копенгагене прошли переговоры G7, некоторых стран БРИКС и Украины по достижению мира. В Москве эту встречу назвали полностью оторванной от реальности.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, переговоры, украина