Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg  - 05.10.2023 Украина.ру
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Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg 
Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg  - 05.10.2023 Украина.ру
Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg 
Турция готовится провести в октябре третью по счёту международную встречу советников по национальной безопасности, где обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" президента Незалежной Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Bloomberg
2023-10-05T03:12
2023-10-05T03:12
турция
переговоры
украина
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В консультациях примут участие лишь "небольшое" число официальных лиц, в том числе советник президента&nbsp;США&nbsp;по нацбезопасности&nbsp;Джейк Салливан. Договариваться "о мире" будут снова без присутствия России. Уточняется, что встреча пройдёт в Стамбуле. Напомним, минувшим летом в Копенгагене прошли переговоры G7, некоторых стран БРИКС и Украины по достижению мира. В Москве эту встречу назвали полностью оторванной от реальности.
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турция, переговоры, украина
Турция, переговоры, Украина

Турция проведёт международную встречу с обсуждением "формулы мира" - Bloomberg 

03:12 05.10.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурецкий курорт Анталья
Турецкий курорт Анталья - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Турция готовится провести в октябре третью по счёту международную встречу советников по национальной безопасности, где обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации "формулы мира" президента Незалежной Зеленского. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Bloomberg
"В центре повестки будет мирный план Владимира Зеленского и усилия по проведению глобального саммита по этим предложениям позднее в этом году", – сообщает источник.
В консультациях примут участие лишь "небольшое" число официальных лиц, в том числе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Договариваться "о мире" будут снова без присутствия России.
Уточняется, что встреча пройдёт в Стамбуле.
Напомним, минувшим летом в Копенгагене прошли переговоры G7, некоторых стран БРИКС и Украины по достижению мира. В Москве эту встречу назвали полностью оторванной от реальности.
 
ТурцияпереговорыУкраина
 
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