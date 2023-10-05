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Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ

Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру

Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ

Взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщают украинские и российские телеграм-каналы.

2023-10-05T02:26

2023-10-05T02:26

2023-10-05T02:26

украина

сво

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обстрелы

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Удар в Полтавской области пришёлся по военному объекту в Миргороде, пишет "Общественное" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей. Под удар попали и объекты боевиков ВСУ, расположенные в Кировоградской области, пишет телеграм-канал Readovka. По некоторым данным, работу ВКС России слышали в городе Кропивницкий. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога ревёт в южных регионах Украины и продолжает распространяться. Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что ударные дроны летят в сторону Днепропетровской и Кировоградской областей.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сво, вкс, обстрелы