Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
Взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщают украинские и российские телеграм-каналы.
Удар в Полтавской области пришёлся по военному объекту в Миргороде, пишет "Общественное" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.
"В Миргороде слышны звуки взрыва. На территории Полтавской области продолжает работать воздушная тревога", — сказано в сообщении.
Под удар попали и объекты боевиков ВСУ, расположенные в Кировоградской области, пишет телеграм-канал Readovka.
"Наши БПЛА "Герань" работают по целям в Кировоградской области. По сообщениям местных, там начался пожар" – уточняет источник.
По некоторым данным, работу ВКС России слышали в городе Кропивницкий. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога ревёт в южных регионах Украины и продолжает распространяться.
Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что ударные дроны летят в сторону Днепропетровской и Кировоградской областей.