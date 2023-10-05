Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру
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Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ - 05.10.2023 Украина.ру
Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
Взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщают украинские и российские телеграм-каналы.
2023-10-05T02:26
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обстрелы
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Удар в Полтавской области пришёлся по военному объекту в Миргороде, пишет "Общественное" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей. Под удар попали и объекты боевиков ВСУ, расположенные в Кировоградской области, пишет телеграм-канал Readovka. По некоторым данным, работу ВКС России слышали в городе Кропивницкий. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога ревёт в южных регионах Украины и продолжает распространяться. Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что ударные дроны летят в сторону Днепропетровской и Кировоградской областей.
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украина, сво, вкс, обстрелы
Украина, СВО, ВКС, обстрелы

Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ

02:26 05.10.2023
 
© commons.wikimedia.orgчасть фюзеляжа БПЛА Джанкой
часть фюзеляжа БПЛА Джанкой - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© commons.wikimedia.org
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Взрывы прогремели в Полтавской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщают украинские и российские телеграм-каналы.
Удар в Полтавской области пришёлся по военному объекту в Миргороде, пишет "Общественное" со ссылкой на информацию, полученную от местных жителей.
"В Миргороде слышны звуки взрыва. На территории Полтавской области продолжает работать воздушная тревога", — сказано в сообщении.
Под удар попали и объекты боевиков ВСУ, расположенные в Кировоградской области, пишет телеграм-канал Readovka.
"Наши БПЛА "Герань" работают по целям в Кировоградской области. По сообщениям местных, там начался пожар" – уточняет источник.
По некоторым данным, работу ВКС России слышали в городе Кропивницкий. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Воздушная тревога ревёт в южных регионах Украины и продолжает распространяться.
Ранее Воздушные силы Украины сообщали, что ударные дроны летят в сторону Днепропетровской и Кировоградской областей.
 
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