"Окно возможностей": политический эксперт рассказал, почему Германия решилась обсудить удар по России
05:36 05.10.2023 (обновлено: 05:37 05.10.2023)
В ближайшее время Германия хочет поставить Украине крылатые ракеты TAURUS и при этом открыто обсуждает возможность удара по территории России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Фененко
Германия открыто обсуждает возможность удара по территории России, державы-победительницы во Второй мировой войне — продолжательницы СССР, принявшей у неё капитуляцию в мае 1945 года. То есть они решаются обсуждать даже это, рассказал эксперт.
Шаг за шагом германия выскальзывает из ограничений суверенитета, наложенного на неё после Второй мировой войны. Немцы считают, что сейчас для них открылось окно возможностей стать военной державой между Западом и Востоком, добавил он.
"Аналогично себя ведёт и Япония, которая также используют открытое окно возможностей на фоне СВО, конфликта США и Китая для того чтобы нарастить свою военную мощь", - подчеркнул Фененко.
Здесь стоит задуматься вот о чем: если Германия уже допускает возможность ударов своим оружием по России, как она будет разговаривать с такими странами, как Чехия, Польша, Литва, после того как восстановит свою военную мощь, заключил собеседник издания.
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