https://ukraina.ru/20231004/1049913605.html
На Украине займутся усилением демократии
На Украине займутся усилением демократии - 04.10.2023 Украина.ру
На Украине займутся усилением демократии
Украинское правительство начало работу над Концептом усиления демократии. На эти меры власти страны пошли под давлением со стороны США, сообщает издание "Зеркало недели"
2023-10-04T23:51
2023-10-04T23:51
2023-10-04T23:51
украина
реформы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049561272_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_8aac812fb9a23b4a393de74a05384f0f.jpg
Концепт усиления демократии станет частью дорожной карты украинских реформ на четыре года вперёд и будет "основой для укрепления национальной безопасности страны, развития её демократии от авторитарных посягательств". Проще говоря, на Украине начали разработку некого консультативно-совещательного органа, миссия которого будет состоять в разработке и внедрении механизмов противодействия коррупционным угрозам. Новообразованная группа так называемого "усиления демократии" займётся повышением институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усилением борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Местное правительство обещает, что до 2027 года в стране планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный Фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и Фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки.Напомним, с начала проведения Специальной военной операции украинские военкомы, врачи, депутаты, министерство обороны и другие представители власти еженедельно оказывались в центре коррупционных скандалов. Махинации на госзакупках в стране обогатили украинских чиновников миллиардами. В ответ Соединенные Штаты направили Киеву несколько нот с требованием усилить борьбу с коррупцией. Ранее Politico сообщало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре, однако для того, чтобы стать частью Евросоюза стране необходимо выполнить семь условий, включая судебную реформу и уничтожение коррупции.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049561272_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f17873e6866e35060612470194ac758.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, реформы
На Украине займутся усилением демократии
Украинское правительство начало работу над Концептом усиления демократии. На эти меры власти страны пошли под давлением со стороны США, сообщает издание "Зеркало недели"
Концепт усиления демократии станет частью дорожной карты украинских реформ на четыре года вперёд и будет "основой для укрепления национальной безопасности страны, развития её демократии от авторитарных посягательств".
Проще говоря, на Украине начали разработку некого консультативно-совещательного органа, миссия которого будет состоять в разработке и внедрении механизмов противодействия коррупционным угрозам. Новообразованная группа так называемого "усиления демократии" займётся повышением институциональной способности антикоррупционных органов Украины, усилением борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.
"В документе предусмотрена работа над защитой интересов бизнеса, нормированием добродетельного лоббизма, лишением центральных органов исполнительной власти функций управления госпредприятиями и усилением возможностей Антимонопольного комитета Украины", – уточняет источник.
Местное правительство обещает, что до 2027 года в стране планируется завершить реформу децентрализации, создать суверенный Фонд Украины, который будет управлять стратегическими государственными активами, и Фонд для управления государственными оборонными предприятиями, приватизировать национальные банки.
Напомним, с начала проведения Специальной военной операции украинские военкомы, врачи, депутаты, министерство обороны и другие представители власти еженедельно оказывались в центре коррупционных скандалов. Махинации на госзакупках в стране обогатили украинских чиновников миллиардами. В ответ Соединенные Штаты направили Киеву несколько нот с требованием усилить борьбу с коррупцией.
Ранее Politico сообщало, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре, однако для того, чтобы стать частью Евросоюза стране необходимо выполнить семь условий, включая судебную реформу и уничтожение коррупции.