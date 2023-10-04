Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press - 04.10.2023 Украина.ру
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Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press
Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press - 04.10.2023 Украина.ру
Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press
Президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. Об этом пишет Associated Press
2023-10-04T23:05
2023-10-04T23:19
сша
джо байден
украина
республиканцы
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Помимо этого, американский президент анонсировал некое "другое средство" для оказания поддержки Киеву, если Конгресс продолжит сопротивляться. Подробностей об этом альтернативном источнике спонсорства Украины нет. Официальные лица Белого дома не уточняют, когда Джо Байден планирует выступить с речью. Известно лишь, что вся она будет посвящена теме, которая давно стала источником напряженности – содержанию украинских боевиков. По словам парламентария от штата Флорида Мэтта Гетца , сегодня Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. Большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь и выражают протест. Как пишет Associated Press, президент Байден действительно "беспокоится" об этой ситуации, однако и отмечает, что существует широкая двухпартийная поддержка. Ранее президент США успокаивал союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву. Байден провёл переговоры с лидерами десяти стран и поспешил заверить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах.
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сша, джо байден, украина, республиканцы
США, Джо Байден, Украина, республиканцы

Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press

23:05 04.10.2023 (обновлено: 23:19 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. Об этом пишет Associated Press
"Я собираюсь выступить по этому вопросу и о том, почему для Соединенных Штатов и наших союзников критически важно, чтобы мы соблюдали наши обязательств в отношении Украины", – сказал Байден журналистам.
Помимо этого, американский президент анонсировал некое "другое средство" для оказания поддержки Киеву, если Конгресс продолжит сопротивляться. Подробностей об этом альтернативном источнике спонсорства Украины нет.
"Есть еще один способ, с помощью которого мы, возможно, сможем найти финансирование, но я не собираюсь вдаваться в это прямо сейчас", – цитирует источник Байдена.
Официальные лица Белого дома не уточняют, когда Джо Байден планирует выступить с речью. Известно лишь, что вся она будет посвящена теме, которая давно стала источником напряженности – содержанию украинских боевиков.
По словам парламентария от штата Флорида Мэтта Гетца , сегодня Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. Большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь и выражают протест.
Как пишет Associated Press, президент Байден действительно "беспокоится" об этой ситуации, однако и отмечает, что существует широкая двухпартийная поддержка.
Ранее президент США успокаивал союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву. Байден провёл переговоры с лидерами десяти стран и поспешил заверить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах.
 
СШАДжо БайденУкраинареспубликанцы
 
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Заголовок открываемого материала
23:05Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press
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