https://ukraina.ru/20231004/1049913458.html

Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press

Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press - 04.10.2023 Украина.ру

Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press

Президент США Джо Байден подготовил большую речь для республиканцев. С её помощью он намерен объяснить почему для Соединенных Штатов и других стран критически важно помогать Украине. Об этом пишет Associated Press

2023-10-04T23:05

2023-10-04T23:05

2023-10-04T23:19

сша

джо байден

украина

республиканцы

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Помимо этого, американский президент анонсировал некое "другое средство" для оказания поддержки Киеву, если Конгресс продолжит сопротивляться. Подробностей об этом альтернативном источнике спонсорства Украины нет. Официальные лица Белого дома не уточняют, когда Джо Байден планирует выступить с речью. Известно лишь, что вся она будет посвящена теме, которая давно стала источником напряженности – содержанию украинских боевиков. По словам парламентария от штата Флорида Мэтта Гетца , сегодня Украина лишилась поддержки со стороны большинства членов Республиканской партии в нижней палате Конгресса США. Большое количество членов фракции не хотят оказывать Киеву какую-либо помощь и выражают протест. Как пишет Associated Press, президент Байден действительно "беспокоится" об этой ситуации, однако и отмечает, что существует широкая двухпартийная поддержка. Ранее президент США успокаивал союзников Украины заявлением о дальнейшей помощи Киеву. Байден провёл переговоры с лидерами десяти стран и поспешил заверить партнёров и спонсоров Украины после громкого скандала, связанного тем, что конгресс США принял решение исключить финансирование Украины из законопроекта о расходах.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, джо байден, украина, республиканцы