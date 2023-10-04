https://ukraina.ru/20231004/1049913074.html

США развернёт производство ПВО на украинской территории

США развернёт производство ПВО на украинской территории - 04.10.2023 Украина.ру

США развернёт производство ПВО на украинской территории

Запад наращивает производство оружия – Украина и США намерены изготавливать системы противовоздушной обороны на территории Украины. Об этом пишет издание NV, цитируя украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

2023-10-04T21:52

2023-10-04T21:52

2023-10-04T22:26

украина

сша

пво

производство

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Вашингтон не только пообещал финансовое спонсорство, но и анонсировал старт совместного производства, результаты которого можно будет оценить уже к концу этого года, сообщил Камышин.По данным СМИ, под "более сложными вещами" подразумевают изготовление снарядов, а также запчасти для военных вертолётов. Ранее западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия. Помимо этого, сегодня Украина используется как полигон для западного оружия. С таким громким заголовком вышла в свет статья Global Times. Пока США планирует развернуть производство оружия на Украине, ВКС России наносит высокоточные удары по военным объектам в украинском тылу. Так, за прошедшие сутки в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в министерстве обороны РФ.

https://ukraina.ru/20230928/1049774556.html

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украина, сша, пво, производство