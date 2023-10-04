https://ukraina.ru/20231004/1049913074.html
США развернёт производство ПВО на украинской территории
США развернёт производство ПВО на украинской территории - 04.10.2023 Украина.ру
США развернёт производство ПВО на украинской территории
Запад наращивает производство оружия – Украина и США намерены изготавливать системы противовоздушной обороны на территории Украины. Об этом пишет издание NV, цитируя украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
2023-10-04T21:52
2023-10-04T21:52
2023-10-04T22:26
украина
сша
пво
производство
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Вашингтон не только пообещал финансовое спонсорство, но и анонсировал старт совместного производства, результаты которого можно будет оценить уже к концу этого года, сообщил Камышин.По данным СМИ, под "более сложными вещами" подразумевают изготовление снарядов, а также запчасти для военных вертолётов. Ранее западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия. Помимо этого, сегодня Украина используется как полигон для западного оружия. С таким громким заголовком вышла в свет статья Global Times. Пока США планирует развернуть производство оружия на Украине, ВКС России наносит высокоточные удары по военным объектам в украинском тылу. Так, за прошедшие сутки в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в министерстве обороны РФ.
https://ukraina.ru/20230928/1049774556.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, пво, производство
США развернёт производство ПВО на украинской территории
21:52 04.10.2023 (обновлено: 22:26 04.10.2023)
Запад наращивает производство оружия – Украина и США намерены изготавливать системы противовоздушной обороны на территории Украины. Об этом пишет издание NV, цитируя украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Вашингтон не только пообещал финансовое спонсорство, но и анонсировал старт совместного производства, результаты которого можно будет оценить уже к концу этого года, сообщил Камышин.
"Мы уже начали над этим работу" , — констатировал Камышин, добавив, что в дальнейшем на Украине будут штамповать и другие "более сложные вещи".
По данным СМИ, под "более сложными вещами" подразумевают изготовление снарядов, а также запчасти для военных вертолётов.
Ранее западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.
Помимо этого, сегодня Украина используется как полигон для западного оружия. С таким громким заголовком вышла в свет статья Global Times.
Пока США планирует развернуть производство оружия на Украине, ВКС России наносит высокоточные удары по военным объектам в украинском тылу. Так, за прошедшие сутки в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщили в министерстве обороны РФ.