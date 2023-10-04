https://ukraina.ru/20231004/1049912804.html

Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"

Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды" - 04.10.2023 Украина.ру

Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"

Традиционные ценности по-прежнему актуальны для очень многих людей и в Европе, и в Северной Америке. Об этом 4 октября на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

2023-10-04T21:31

2023-10-04T21:31

2023-10-04T21:31

новости

владимир путин

президент

традиция

русская традиция

культура

культурное наследие

цивилизация

интеллект

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0f/1049433602_15:0:843:466_1920x0_80_0_0_b0f29a55133d5d75cdc86900f53a7a3f.png

Президент обратился к тезисам выступления директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, который сказал, что вряд ли где-то в других странах Европы на первое место среди ценностей вышла бы семья."Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей и в Европе, потому что, да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке, в Европе, - сказал Путин. - Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию. Поэтому я бы не стал здесь никого делить, а, наоборот, старался бы всех объединить на нашей платформе".По мнению российского лидера, такие мероприятия, как Международная олимпиада по финансовой безопасности, "способствуют достижению целей, о которых мы сейчас говорим". Путин выразил моральную поддержку развитию таких инициатив.Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В ней участвуют школьники старших классов и студенты. В этом году финалистами стали более 500 учащихся из 19 стран. Программа финального этапа, помимо индивидуальных заданий, также включает встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные состязания и экскурсии.

https://ukraina.ru/20220910/1038614812.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, президент, традиция, русская традиция, культура, культурное наследие, цивилизация, интеллект, финансы, национальная безопасность, америка, объединение