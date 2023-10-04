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Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды" - 04.10.2023 Украина.ру
Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
Традиционные ценности по-прежнему актуальны для очень многих людей и в Европе, и в Северной Америке. Об этом 4 октября на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:31
2023-10-04T21:31
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Президент обратился к тезисам выступления директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, который сказал, что вряд ли где-то в других странах Европы на первое место среди ценностей вышла бы семья."Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей и в Европе, потому что, да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке, в Европе, - сказал Путин. - Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию. Поэтому я бы не стал здесь никого делить, а, наоборот, старался бы всех объединить на нашей платформе".По мнению российского лидера, такие мероприятия, как Международная олимпиада по финансовой безопасности, "способствуют достижению целей, о которых мы сейчас говорим". Путин выразил моральную поддержку развитию таких инициатив.Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В ней участвуют школьники старших классов и студенты. В этом году финалистами стали более 500 учащихся из 19 стран. Программа финального этапа, помимо индивидуальных заданий, также включает встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные состязания и экскурсии.
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Украина.ру
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новости, владимир путин, президент, традиция, русская традиция, культура, культурное наследие, цивилизация, интеллект, финансы, национальная безопасность, америка, объединение
Новости, Владимир Путин, президент, традиция, русская традиция, культура, культурное наследие, цивилизация, интеллект, финансы, национальная безопасность, Америка, объединение
Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
Традиционные ценности по-прежнему актуальны для очень многих людей и в Европе, и в Северной Америке. Об этом 4 октября на пленарной сессии III Международной олимпиады по финансовой безопасности заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент обратился к тезисам выступления директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, который сказал, что вряд ли где-то в других странах Европы на первое место среди ценностей вышла бы семья.
"Вы знаете, во-первых, я хочу взять под защиту наших друзей – а у нас много друзей и в Европе, потому что, да, люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке, в Европе, - сказал Путин. - Но людей, которые разделяют наши взгляды, достаточно много в европейских странах, я бы сказал, очень много. Они просто ведут себя потише и не выпячивают свою позицию. Поэтому я бы не стал здесь никого делить, а, наоборот, старался бы всех объединить на нашей платформе".
По мнению российского лидера, такие мероприятия, как Международная олимпиада по финансовой безопасности, "способствуют достижению целей, о которых мы сейчас говорим". Путин выразил моральную поддержку развитию таких инициатив.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В ней участвуют школьники старших классов и студенты. В этом году финалистами стали более 500 учащихся из 19 стран. Программа финального этапа, помимо индивидуальных заданий, также включает встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, спортивные состязания и экскурсии.