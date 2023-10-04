Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html
Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин
Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин - 04.10.2023 Украина.ру
Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин
Русская культура на Украине в постсоветской период "истреблялась вообще" и теперь в новых регионах России этой опасности нет, но есть задача совершенствования воспитательного процесса. Об этом 4 октября в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
2023-10-04T21:09
2023-10-04T21:09
новости
владимир путин
президент
учителя
день учителя
учитель года россии
праздники
памятные даты
воспитание
патриотизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049164657_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_d874dee03bd8a4f63b1759c243fc9b1c.jpg.webp
Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится ежегодно с 1992 года и в нынешнем году, как сообщила президентская пресс-служба, на заключительный федеральный этап вышли 90 человек. Президент поприветствовал их, назвав "коллегами" и поздравил в их лице всех педагогов и граждан России с наступающим Днём учителя."Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание",- сказал президент России.Он подчеркнул: "Воспитание – это ключевое звено всей образовательной системы"."Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской, Запорожской области, Херсонской области",- добавил Путин.Не вдаваясь в детали, которые лучше известны жителям новых регионов России, президент указал на то, что им пришлось пережить: "На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, тем не менее, это было именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела".Поэтому, добавил Путин, для новых территорий РФ воспитательная составляющая в образовании имеет особое значение – как и для всей страны в целом "это ключевое звено образовательной системы государства".Ране российский лидер Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений. Президент России 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые регионы России провели референдумы о воссоединении с Россией, итоги которых были законодательно закреплены в сентябре 2022 горда российским Федеральным Собранием.
https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049164657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f8236c96bb8976d234187ada77af723.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, президент, учителя, день учителя, учитель года россии, праздники, памятные даты, воспитание, патриотизм, образование, россия, новые регионы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область, запорожская область, крым
Новости, Владимир Путин, президент, учителя, День учителя, Учитель года России, праздники, памятные даты, воспитание, патриотизм, Образование, Россия, Новые регионы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Запорожская область, Крым

Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин

21:09 04.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта "Мурманский СПГ"
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Русская культура на Украине в постсоветской период "истреблялась вообще" и теперь в новых регионах России этой опасности нет, но есть задача совершенствования воспитательного процесса. Об этом 4 октября в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится ежегодно с 1992 года и в нынешнем году, как сообщила президентская пресс-служба, на заключительный федеральный этап вышли 90 человек. Президент поприветствовал их, назвав "коллегами" и поздравил в их лице всех педагогов и граждан России с наступающим Днём учителя.
"Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание",- сказал президент России.
Он подчеркнул: "Воспитание – это ключевое звено всей образовательной системы".
"Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской, Запорожской области, Херсонской области",- добавил Путин.
Не вдаваясь в детали, которые лучше известны жителям новых регионов России, президент указал на то, что им пришлось пережить: "На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, тем не менее, это было именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела".
Поэтому, добавил Путин, для новых территорий РФ воспитательная составляющая в образовании имеет особое значение – как и для всей страны в целом "это ключевое звено образовательной системы государства".
Ране российский лидер Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений. Президент России 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые регионы России провели референдумы о воссоединении с Россией, итоги которых были законодательно закреплены в сентябре 2022 горда российским Федеральным Собранием.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
30 сентября, 12:36
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.
 
НовостиВладимир ПутинпрезидентучителяДень учителяУчитель года Россиипраздникипамятные датывоспитаниепатриотизмОбразованиеРоссияНовые регионы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьКрым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52США развернёт производство ПВО на украинской территории
21:31Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
21:09Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин
20:57Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану
20:37Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
20:19Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
19:48Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала
19:38НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
18:31Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию
18:26Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
18:25МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
18:20Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
18:00Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
18:00Павел Попович: первый украинец в космосе
17:57Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
17:43Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"
17:31Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
17:31Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти
Лента новостейМолния