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Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин

Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин - 04.10.2023 Украина.ру

Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин

Русская культура на Украине в постсоветской период "истреблялась вообще" и теперь в новых регионах России этой опасности нет, но есть задача совершенствования воспитательного процесса. Об этом 4 октября в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

2023-10-04T21:09

2023-10-04T21:09

2023-10-04T21:09

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Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится ежегодно с 1992 года и в нынешнем году, как сообщила президентская пресс-служба, на заключительный федеральный этап вышли 90 человек. Президент поприветствовал их, назвав "коллегами" и поздравил в их лице всех педагогов и граждан России с наступающим Днём учителя."Отрадно, что теперь в дружную команду участников, финалистов конкурсов входят и педагоги Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Поддержка систем образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание",- сказал президент России.Он подчеркнул: "Воспитание – это ключевое звено всей образовательной системы"."Особенно это касается Донецкой Республики, Луганской, Запорожской области, Херсонской области",- добавил Путин.Не вдаваясь в детали, которые лучше известны жителям новых регионов России, президент указал на то, что им пришлось пережить: "На тех территориях, где истреблялась вообще по сути вся русская культура, русский язык и литература. Как это ни печально, как это ни странно, тем не менее, это было именно так. Запрещался сам русский язык, по сути дела".Поэтому, добавил Путин, для новых территорий РФ воспитательная составляющая в образовании имеет особое значение – как и для всей страны в целом "это ключевое звено образовательной системы государства".Ране российский лидер Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений. Президент России 4 октября 2022 года подписал законы о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Новые регионы России провели референдумы о воссоединении с Россией, итоги которых были законодательно закреплены в сентябре 2022 горда российским Федеральным Собранием.

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