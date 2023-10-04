Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану - 04.10.2023 Украина.ру
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Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану
Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану - 04.10.2023 Украина.ру
Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану
Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) высланы из Ирана из-за враждебной политической позиции по отношению к Тегерану. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами
2023-10-04T20:57
2023-10-04T21:06
иран
магатэ
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Примечательно, что высланные представители Международного агентства по атомной энергетике не посещали Иран в течение нескольких лет. Кроме них в стране продолжили работать более 100 инспекторов МАГАТЭ. Глава ядерного ведомства Ирана подчеркнул, что власти страны неоднократно предупреждали о последствиях попыток использовать ядерный контроль ООН как инструмент давления на страну. Напомним, в сентябре власти Ирана аннулировали аккредитацию восьми специалистов МАГАТЭ, которые следили за тем, чтобы Тегеран соблюдал обязательства по ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани пояснил, что отзыв разрешения на работу связан с тем, что "три европейские страны и США злоупотребляли членством в МАГАТЭ". По его словам, эти государства действовали "в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ".
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иран, магатэ
Иран, МАГАТЭ

Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану

20:57 04.10.2023 (обновлено: 21:06 04.10.2023)
 
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Миссия МАГАТЭ покидает ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) высланы из Ирана из-за враждебной политической позиции по отношению к Тегерану. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

"Высланные инспекторы были из трёх европейских стран, которые часто демонстрировали враждебное политическое поведение, поэтому мы отозвали инспекторов из этих стран",– сказал он.

Примечательно, что высланные представители Международного агентства по атомной энергетике не посещали Иран в течение нескольких лет. Кроме них в стране продолжили работать более 100 инспекторов МАГАТЭ.

"Поднятие шума по этому делу коренится в политическом поведении и психологических операциях этих стран, которые постоянно говорят, что Иран должен в одностороннем порядке выполнять положения Совместного всеобъемлющего плана действий (прим. соглашения по иранской ядерной программе, достигнутое между Ираном и группой стран), в то время как они ничего не предпринимают", - добавил Эслами.

Глава ядерного ведомства Ирана подчеркнул, что власти страны неоднократно предупреждали о последствиях попыток использовать ядерный контроль ООН как инструмент давления на страну.
Напомним, в сентябре власти Ирана аннулировали аккредитацию восьми специалистов МАГАТЭ, которые следили за тем, чтобы Тегеран соблюдал обязательства по ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани пояснил, что отзыв разрешения на работу связан с тем, что "три европейские страны и США злоупотребляли членством в МАГАТЭ". По его словам, эти государства действовали "в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ".
 
ИранМАГАТЭ
 
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