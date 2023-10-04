https://ukraina.ru/20231004/1049912522.html

Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану

Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану - 04.10.2023 Украина.ру

Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану

Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) высланы из Ирана из-за враждебной политической позиции по отношению к Тегерану. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

2023-10-04T20:57

2023-10-04T20:57

2023-10-04T21:06

иран

магатэ

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Примечательно, что высланные представители Международного агентства по атомной энергетике не посещали Иран в течение нескольких лет. Кроме них в стране продолжили работать более 100 инспекторов МАГАТЭ. Глава ядерного ведомства Ирана подчеркнул, что власти страны неоднократно предупреждали о последствиях попыток использовать ядерный контроль ООН как инструмент давления на страну. Напомним, в сентябре власти Ирана аннулировали аккредитацию восьми специалистов МАГАТЭ, которые следили за тем, чтобы Тегеран соблюдал обязательства по ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани пояснил, что отзыв разрешения на работу связан с тем, что "три европейские страны и США злоупотребляли членством в МАГАТЭ". По его словам, эти государства действовали "в своих политических интересах, которые заключаются в разрушении атмосферы сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ".

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2023

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иран, магатэ