https://ukraina.ru/20231004/1049912292.html

Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов

Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов - 04.10.2023 Украина.ру

Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов

Вопросы, которые касаются военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки на Украине, требует урегулировать российская сторона. Такое заявление сделал заместитель главы делегации России Константин Воронцов, пишут РИА Новости

2023-10-04T20:19

2023-10-04T20:19

2023-10-04T20:19

сша

биолаборатории

биологическое оружие

украина

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В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, российский представитель отметил, что особого внимания требует работа военно-биологической программы США на Украине, проводимая при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. Для наиболее эффективной проверки, по мнению замглавы делегации РФ, следует принять специальный протокол, который обяжет стороны юридически. Ранее в министерстве обороны России заявляли, что размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов. По данным российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты курируют деятельность сети биологических лабораторий, где под эгидой американского минобороны ведётся работа с опасными вирусами и другими патогенами. Вашингтон утверждает, что лаборатории действуют исключительно в интересах безопасности США, опровергая версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, биолаборатории, биологическое оружие, украина