https://ukraina.ru/20231004/1049912292.html
Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов - 04.10.2023 Украина.ру
Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
Вопросы, которые касаются военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки на Украине, требует урегулировать российская сторона. Такое заявление сделал заместитель главы делегации России Константин Воронцов, пишут РИА Новости
2023-10-04T20:19
2023-10-04T20:19
2023-10-04T20:19
сша
биолаборатории
биологическое оружие
украина
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В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, российский представитель отметил, что особого внимания требует работа военно-биологической программы США на Украине, проводимая при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур. Для наиболее эффективной проверки, по мнению замглавы делегации РФ, следует принять специальный протокол, который обяжет стороны юридически. Ранее в министерстве обороны России заявляли, что размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов. По данным российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты курируют деятельность сети биологических лабораторий, где под эгидой американского минобороны ведётся работа с опасными вирусами и другими патогенами. Вашингтон утверждает, что лаборатории действуют исключительно в интересах безопасности США, опровергая версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, биолаборатории, биологическое оружие, украина
США, биолаборатории, биологическое оружие, Украина
Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
Вопросы, которые касаются военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки на Украине, требует урегулировать российская сторона. Такое заявление сделал заместитель главы делегации России Константин Воронцов, пишут РИА Новости
В ходе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, российский представитель отметил, что особого внимания требует работа военно-биологической программы США на Украине, проводимая при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур.
"Нуждаются в урегулировании обоснованные вопросы, официально поставленные Россией в связи с данной, осуществлявшейся в нарушение Конвенции о биологическом оружии, военно-биологической деятельностью", – сказал Константин Воронцов.
Для наиболее эффективной проверки, по мнению замглавы делегации РФ, следует принять специальный протокол, который обяжет стороны юридически.
Ранее в министерстве обороны России заявляли, что размещение биологических объектов США на территории третьих стран не учитывает интересы местного населения и представляет серьёзную угрозу для целых регионов. По данным российского оборонного ведомства, Соединенные Штаты курируют деятельность сети биологических лабораторий, где под эгидой американского минобороны ведётся работа с опасными вирусами и другими патогенами. Вашингтон утверждает, что лаборатории действуют исключительно в интересах безопасности США, опровергая версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.