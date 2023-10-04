Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала - 04.10.2023 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала
Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала - 04.10.2023 Украина.ру
Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала
В обществе нарастает скептицизм по поводу продолжения поддержки Киева, в то время как Вооружённым силам Украины не хватает боеприпасов, а стране – ПВО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала Sky TG24
2023-10-04T19:48
2023-10-04T19:48
владимир зеленский
украина
всу
сво
италия
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Украинский президент снова попытался оправдать низкие темпы контрнаступления отсутствием должного количества военной помощи. В этот раз Зеленского не смутило, что его пригласили к эфиру в рамках празднования юбилея телеканала. Вместо поздравлений европейцы вновь услышали требования. Президент Украины также отметил, что сегодня солдаты Вооружённых сил страны "устали, но мотивированы". Что движет украинцами, которых принудительно отправили на фронт, Зеленский не уточнил. Ответ украинскому президенту не заставил долго ждать – в эфире того же телеканала Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим исчерпал почти все возможности для помощи Украине. Напомним, Италия предоставила помощь Киеву по семи пакетам. В конце апреля глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Украине военную поддержку на сумму около 1,5 миллиардов евро.
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владимир зеленский, украина, всу, сво, италия
Владимир Зеленский, Украина, ВСУ, СВО, Италия

Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала

19:48 04.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В обществе нарастает скептицизм по поводу продолжения поддержки Киева, в то время как Вооружённым силам Украины не хватает боеприпасов, а стране – ПВО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала Sky TG24
Украинский президент снова попытался оправдать низкие темпы контрнаступления отсутствием должного количества военной помощи. В этот раз Зеленского не смутило, что его пригласили к эфиру в рамках празднования юбилея телеканала. Вместо поздравлений европейцы вновь услышали требования.
"Проблему представляют заминированные поля, не хватает снарядов и средств ПВО. Противовоздушная оборона — крайне важный элемент для контрнаступления", — напомнил Зеленский, добавив, что для Украины важна поддержка Италии, Европы и всего мира.
Президент Украины также отметил, что сегодня солдаты Вооружённых сил страны "устали, но мотивированы". Что движет украинцами, которых принудительно отправили на фронт, Зеленский не уточнил.
Ответ украинскому президенту не заставил долго ждать – в эфире того же телеканала Глава минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим исчерпал почти все возможности для помощи Украине.
"Проблема в том, что нет неограниченных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла сделать, дополнительных возможностей нет" – сказал он. При этом Крозетто подчеркнул, что "Украина постоянно просит о помощи".
Напомним, Италия предоставила помощь Киеву по семи пакетам. В конце апреля глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Украине военную поддержку на сумму около 1,5 миллиардов евро.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВСУСВОИталия
 
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