https://ukraina.ru/20231004/1049911580.html

НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки

НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки - 04.10.2023 Украина.ру

НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки

Представители Британии и НАТО призвали страны альянса наращивать производство боеприпасов, которые заканчиваются из-за снабжения ВСУ. Об этом 4 октября сообщает телекомпания CNN.

2023-10-04T19:38

2023-10-04T19:38

2023-10-04T19:49

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С заявлениями об истощении арсеналов представители НАТО и Британии выступили 3 октября. Днём ранее председатель Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности констатировал острый дефицит."Теперь дно бочки видно. Мы отдаем Украине системы вооружений и боеприпасы, и это здорово, но не с заполненных складов. Мы начали отдавать оружие с полупустых складов и даже ещё менее заполненных в Европе", - сказал Бауэр, отметив, что сейчас и эти запасы заканчиваются.На том же мероприятии выступил и британский министр Вооружённых сил Джеймс Хиппи. Он заявил, что помощь Киеву должна продолжаться несмотря на истощение запасов, а западным странам необходимо увеличить свои возможности по производству большего количества боеприпасов."Соединенные Штаты и их союзники отправляют на Украину широкий спектр боеприпасов, но они не производятся и не доставляются так быстро, как необходимо", — заявил на прошлой неделе старший научный сотрудник "Атлантического совета" Томас Уоррик.По оценке телеканала, бюджетные проблемы США ставят под сомнение поставки для ВСУ и делают сомнительным их положение на поле боя. Замминистра обороны США Майкл МакКорд в письме руководству Конгресса написал: "Неспособность обеспечить своевременные закупки и поставки может подорвать важные украинские операции по возвращению дополнительных территорий или защите от потенциальных будущих наступлений России"."Без дополнительного финансирования сейчас нам пришлось бы отложить или сократить помощь для удовлетворения насущных потребностей Украины, в том числе в противовоздушной обороне и боеприпасах, которые имеют решающее значение и необходимы сейчас, когда Россия готовится к зимнему наступлению и продолжает бомбардировки украинских городов", — добавил МакКорд.По данным Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations), военная помощь США для Киева с начала СВО по 31 июля составила $46,6 млрд., и это без учёта миллиардных расходов союзников по НАТО. По подсчётам Пентагона, ВСУ выстреливают в день по 2-3 тысячи артиллерийских снарядов. В июле Пентагон отчитывался о поставках на Украину более 2 млн снарядов. Израсходование их привело к решению поставить для ВСУ запрещённые кассетные боеприпасы.Накануне, 3 октября Джо Байден провёл большое телефонное совещание с лидерами ЕС, НАТО и других стран по вопросам военной помощи нынешнему руководству Украины. После этого председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в арсеналах стран альянса "теперь видно дно бочки" и заполнить их нечем – настолько огромны были поставки для нужд ВСУ.

https://ukraina.ru/20231004/1049911440.html

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