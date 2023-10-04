https://ukraina.ru/20231004/1049911440.html

США отправят на Украину оружие Ирана

США отправят на Украину оружие Ирана - 04.10.2023 Украина.ру

США отправят на Украину оружие Ирана

Чиновники США поддержали отправку на Украину похищенное оружие иранского производства из-за острого дефицита ВСУ. Об этом 4 октября сообщает телекомпания CNN.

2023-10-04T18:48

2023-10-04T18:48

2023-10-04T18:48

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США передадут Украине тысячи единиц иранского оружия и патроны "что может помочь частично устранить острую нехватку, с которой сталкиваются украинские вооружённые силы, ожидающие дополнительных денег и техники от США и их союзников", сказано в сообщении телеканала со ссылкой на неназванных "официальных лиц США".По словам этих "официальных лиц", Центральное командование США собирается объявить об этой политике уже на текущей неделе. При этом, сказано в сообщении, неясно, какие юрлица США будут использовать для облегчения передачи оружия на Украину, так как по требованиям ООН конфискованное оружие должно быть уничтожено или помещено на хранение."Администрация Байдена уже несколько месяцев размышляет над тем, как законно отправить украинцам оружие, которое хранится на объектах CENTCOM по всему Ближнему Востоку", - констатирует американский телеканал.Ранее на Украину отправлялись большие партии оружия и боеприпасов от США и союзников, проводивших свои специальные военные операции по всему миру. Иранское оружие часто захватывалось в Оманском заливе, Йемене и Сирии с последующей отправкой на Украину.Накануне, 3 октября Джо Байден провёл большое телефонное совещание с лидерами ЕС, НАТО и других стран по вопросам военной помощи нынешнему руководству Украины. После этого председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в арсеналах стран альянса "теперь видно дно бочки" и заполнить их нечем – настолько огромны были поставки для нужд ВСУ.

https://ukraina.ru/20231004/1049905838.html

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новости, иран, сша, президент сша, военная помощь, военная эскалация, оружие, боеприпасы, сво, нато, спецоперация, оружие спецоперации, джо байден, пентагон, йемен, оон