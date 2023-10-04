https://ukraina.ru/20231004/1049911304.html

Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны

Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны - 04.10.2023 Украина.ру

Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны

Правительство Чехии утвердило новую Стратегию обороны страны. В качестве основных приоритетов документ устанавливает обеспечение ресурсами армии и членство в НАТО, сообщается на сайте Министерства обороны Чехии

2023-10-04T18:44

2023-10-04T18:44

2023-10-04T18:44

новости

чехия

стратегия национальной безопасности

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Новый документ стал продолжением Стратегии безопасности Чешской Республики, принятый в июне 2023 года. Также учитываются новые стратегические документы НАТО и ЕС. Стратегия обороны называет Россию самой серьезной долгосрочной угрозой безопасности Чешской Республики и ее союзников.Кроме России, в числе "угрожающих" стран отмечен Китай, который "стремится навязать свои идеи глобального порядка, нестабильности в странах-соседях Европы и международного терроризма".В связи с этим основной задачей является сдерживание злоумышленника. "Наша цель – не вести войну с агрессором, а удержать его от нападения. Чтобы это сработало, нам нужны сильные оборонительные возможности и решимость использовать их в случае нападения", – подчеркивает министр Чернохова в своем предисловии к Стратегии обороны. По ее мнению, членство в НАТО поможет в этом.В приоритете – создание хорошо вооруженных и боеспособных вооруженных сил для коллективной обороны. Также территория Чехии будет готовиться к приему, переброске и поддержке потенциально большого количества союзных сил.Помимо этого в планах Чехии укрепление собственной оборонной промышленности. На это Республика намерена тратить не менее 2% ВВП ежегодно.Ранее Россия утвердила перечень государств, совершающих в отношении нее недружественные действия. В этом списке значится в том числе Чехия.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, стратегия национальной безопасности