Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны - 04.10.2023 Украина.ру
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Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны - 04.10.2023 Украина.ру
Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
Правительство Чехии утвердило новую Стратегию обороны страны. В качестве основных приоритетов документ устанавливает обеспечение ресурсами армии и членство в НАТО, сообщается на сайте Министерства обороны Чехии
2023-10-04T18:44
2023-10-04T18:44
новости
чехия
стратегия национальной безопасности
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Новый документ стал продолжением Стратегии безопасности Чешской Республики, принятый в июне 2023 года. Также учитываются новые стратегические документы НАТО и ЕС. Стратегия обороны называет Россию самой серьезной долгосрочной угрозой безопасности Чешской Республики и ее союзников.Кроме России, в числе "угрожающих" стран отмечен Китай, который "стремится навязать свои идеи глобального порядка, нестабильности в странах-соседях Европы и международного терроризма".В связи с этим основной задачей является сдерживание злоумышленника. "Наша цель – не вести войну с агрессором, а удержать его от нападения. Чтобы это сработало, нам нужны сильные оборонительные возможности и решимость использовать их в случае нападения", – подчеркивает министр Чернохова в своем предисловии к Стратегии обороны. По ее мнению, членство в НАТО поможет в этом.В приоритете – создание хорошо вооруженных и боеспособных вооруженных сил для коллективной обороны. Также территория Чехии будет готовиться к приему, переброске и поддержке потенциально большого количества союзных сил.Помимо этого в планах Чехии укрепление собственной оборонной промышленности. На это Республика намерена тратить не менее 2% ВВП ежегодно.Ранее Россия утвердила перечень государств, совершающих в отношении нее недружественные действия. В этом списке значится в том числе Чехия.
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новости, чехия, стратегия национальной безопасности
Новости, Чехия, Стратегия национальной безопасности

Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны

18:44 04.10.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
Правительство Чехии утвердило новую Стратегию обороны страны. В качестве основных приоритетов документ устанавливает обеспечение ресурсами армии и членство в НАТО, сообщается на сайте Министерства обороны Чехии
Новый документ стал продолжением Стратегии безопасности Чешской Республики, принятый в июне 2023 года. Также учитываются новые стратегические документы НАТО и ЕС. Стратегия обороны называет Россию самой серьезной долгосрочной угрозой безопасности Чешской Республики и ее союзников.
"Напав на Украину, она начала самый крупный военный конфликт в Европе со времен окончания Второй мировой войны, а ее силовые амбиции угрожают Центральной и Восточной Европе, включая Чехию", – заявила министр обороны Яна Чернохова.
Кроме России, в числе "угрожающих" стран отмечен Китай, который "стремится навязать свои идеи глобального порядка, нестабильности в странах-соседях Европы и международного терроризма".
В связи с этим основной задачей является сдерживание злоумышленника.
"Наша цель – не вести войну с агрессором, а удержать его от нападения. Чтобы это сработало, нам нужны сильные оборонительные возможности и решимость использовать их в случае нападения", – подчеркивает министр Чернохова в своем предисловии к Стратегии обороны. По ее мнению, членство в НАТО поможет в этом.
В приоритете – создание хорошо вооруженных и боеспособных вооруженных сил для коллективной обороны. Также территория Чехии будет готовиться к приему, переброске и поддержке потенциально большого количества союзных сил.
Помимо этого в планах Чехии укрепление собственной оборонной промышленности. На это Республика намерена тратить не менее 2% ВВП ежегодно.
Ранее Россия утвердила перечень государств, совершающих в отношении нее недружественные действия. В этом списке значится в том числе Чехия.
 
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