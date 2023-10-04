Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру
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Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру
Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
Украина.ру, 04.10.2023
2023-10-04T18:26
2023-10-04T18:26
эксклюзив
сво
всу
украина
беспилотники
россия
герань
"ланцет"
владимир зеленский
илья мощанский
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Британия повышает ставкиВ среду, 4 октября, стало известно, что Великобритания отправила в Польшу звено истребителей «Тайфун» якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов.По словам главы Минобороны Соединенного Королевства&nbsp;Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне "высокой угрозы российского вмешательства».Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации ситуации на Украине, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По его словам, опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО.В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны.«Действия британцев - недальновидные и не соответствуют возможностям Великобритании претендовать на роль доминирующей силы в регионе.Но Британия постоянно пытается показать, что она является чуть ли не сверхдержавой равной России, а то и превосходящей нашу страну. И предпринимает провокации, которые имеют целью задействовать статью 5 НАТО и начать мировую войну со всеми печальными последствиями.То, что Сунак периодически одергивает своего министра обороны, - позитивный момент. Здравомыслие одной части британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию другой части парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным», — сообщил Кнутов.Проблемы ВСУ и будущее СВОПриазовское сражение фактически завершилось, заявил полковник запаса, главный редактор альманаха «Военная летопись»&nbsp;Илья Мощанский.Выражаясь хоккейным языком, наша сборная, спотыкаясь, ползет к финалу, выигрывая один матч за другим.«Вы же помните наши не вполне удачные наступления в начале 2023 года? Какой был анонс штурма Угледара? Тем не менее мы продвинулись. Потом у нас была валидольная битва за Артемовск. Никто не знал, чем она закончится, но 20 мая наше знамя над городом было поднято. Теперь мы выиграли третье сражение подряд.Американцы тоже загрустили. Они посчитали, что за девять месяцев боевых действий русские отняли у Украины 890 квадратных километров, а Украина обратно отбила всего 370. Арифметика не в пользу Киева. Так что в этом году мы по очкам одержали победу над противником.Приазовское сражение началось 4 июня, а закончилось 17–18 сентября, когда&nbsp;Зеленский&nbsp;заявил в США, что Украина попытается захватить Токмак, Артемовск и еще парочку городов. Это говорит о том, что изначальная концепция «контрнаступа» провалилась. Наше командование переиграло противника и его умных руководителей», — рассказал Мощанский.У противника же есть большая проблема, продолжил эксперт: Киев полагал, что их станут вечно оснащать на Западе, но ситуация изменилась. Ходоков у них много, но их можно только палками вооружать.«Украинской военно-промышленности нет. Ее в прошлом году уничтожили ударами наших ВКС, а потом били весь год. Никакие западные компании не пойдут туда работать на подземные заводы, потому что мы их колотим ракетами. Поэтому сама Украина стала говорить, что им не нужна такая мобилизация.Я бы еще отметил количество «Ланцетов», которое падает на украинскую сторону. В мае их было 414, а в сентябре их было 503. Это абсолютный рекорд.Поэтому спикер ВВС Украины&nbsp;Игнат заявил, что если они будут на «Ланцеты» ракеты тратить, то ракет не останется (ракеты же Запад дает). А на Западе большие пакеты военной помощи перестали давать», — сообщил полковник запаса.Мощанский прогнозирует, что осенью российские войска усилят удары по противнику — «и наше воздушное наступление этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным».«У нас есть свои заводы по производству «Гераней». Мы их постоянно модернизируем. На них теперь есть блоки РЭБ. Более того, когда «Герани» летят стаей, одна из «Геранией» сканирует украинские РЛС, передает в штаб ВКС, а по ним потом прилетают ракеты.За счет большого числа беспилотников мы можем кошмарить Украину с утра до вечера», — заявил эксперт.Осень, уверен он, мы проведем в ракетных ударах по украинской территории, а на земле будем медленно продвигаться.
https://ukraina.ru/20231004/1049904303.html
https://ukraina.ru/20231004/1049877058.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, сво, всу, украина, беспилотники, россия, герань, "ланцет", владимир зеленский, илья мощанский, юрий кнутов, великобритания, польша
Эксклюзив, СВО, ВСУ, Украина, беспилотники, Россия, Герань, "Ланцет", Владимир Зеленский, Илья Мощанский, Юрий Кнутов, Великобритания, Польша

Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября

18:26 04.10.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов разведывательно-десантно-штурмового батальона "Волки"
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Британия повышает ставки
В среду, 4 октября, стало известно, что Великобритания отправила в Польшу звено истребителей «Тайфун» якобы для обеспечения безопасности страны в преддверии парламентских выборов.
По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Гранта Шэппса, этот шаг "станет мощным сигналом" поддержки союзника по НАТО на фоне "высокой угрозы российского вмешательства».
Наличие британских самолетов на территории Польши говорит о том, что Великобритания постоянно стремится к эскалации ситуации на Украине, отмечает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его словам, опасность заключается в том, что эти самолеты могут быть задействованы в операциях на границе с Белоруссией и Калининградом, что может привести к нарушению воздушного пространства и прямому столкновению с нашими ВКС и белорусской ПВО.
В случае уничтожения такого самолета может возникнуть конфликт, чреватый началом Третьей мировой войны.
«Действия британцев - недальновидные и не соответствуют возможностям Великобритании претендовать на роль доминирующей силы в регионе.
Но Британия постоянно пытается показать, что она является чуть ли не сверхдержавой равной России, а то и превосходящей нашу страну. И предпринимает провокации, которые имеют целью задействовать статью 5 НАТО и начать мировую войну со всеми печальными последствиями.
То, что Сунак периодически одергивает своего министра обороны, - позитивный момент. Здравомыслие одной части британских политиков должно преодолеть оголтелую русофобию другой части парламентариев, которые считают, что любой удар по территории Союзного государства останется безнаказанным», — сообщил Кнутов.
Юрий Кнутов интервью
17:15
Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС РоссииСовременная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты, поэтому даже несколько десятков "Абрамсов" могут эффективно решать боевые задачи на фронте, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Проблемы ВСУ и будущее СВО
Приазовское сражение фактически завершилось, заявил полковник запаса, главный редактор альманаха «Военная летопись» Илья Мощанский.
Выражаясь хоккейным языком, наша сборная, спотыкаясь, ползет к финалу, выигрывая один матч за другим.
«Вы же помните наши не вполне удачные наступления в начале 2023 года? Какой был анонс штурма Угледара? Тем не менее мы продвинулись. Потом у нас была валидольная битва за Артемовск. Никто не знал, чем она закончится, но 20 мая наше знамя над городом было поднято. Теперь мы выиграли третье сражение подряд.
Американцы тоже загрустили. Они посчитали, что за девять месяцев боевых действий русские отняли у Украины 890 квадратных километров, а Украина обратно отбила всего 370. Арифметика не в пользу Киева. Так что в этом году мы по очкам одержали победу над противником.
Приазовское сражение началось 4 июня, а закончилось 17–18 сентября, когда Зеленский заявил в США, что Украина попытается захватить Токмак, Артемовск и еще парочку городов. Это говорит о том, что изначальная концепция «контрнаступа» провалилась. Наше командование переиграло противника и его умных руководителей», — рассказал Мощанский.
У противника же есть большая проблема, продолжил эксперт: Киев полагал, что их станут вечно оснащать на Западе, но ситуация изменилась. Ходоков у них много, но их можно только палками вооружать.
«Украинской военно-промышленности нет. Ее в прошлом году уничтожили ударами наших ВКС, а потом били весь год. Никакие западные компании не пойдут туда работать на подземные заводы, потому что мы их колотим ракетами. Поэтому сама Украина стала говорить, что им не нужна такая мобилизация.
Я бы еще отметил количество «Ланцетов», которое падает на украинскую сторону. В мае их было 414, а в сентябре их было 503. Это абсолютный рекорд.
Поэтому спикер ВВС Украины Игнат заявил, что если они будут на «Ланцеты» ракеты тратить, то ракет не останется (ракеты же Запад дает). А на Западе большие пакеты военной помощи перестали давать», — сообщил полковник запаса.
Илья Мощанский интервью
06:06
Илья Мощанский: Россия обогнала ВСУ по мобилизации, чтобы после воздушной атаки наступать на Запорожье
Мощанский прогнозирует, что осенью российские войска усилят удары по противнику — «и наше воздушное наступление этой осенью будет более беспилотным, чем пилотным».
«У нас есть свои заводы по производству «Гераней». Мы их постоянно модернизируем. На них теперь есть блоки РЭБ. Более того, когда «Герани» летят стаей, одна из «Геранией» сканирует украинские РЛС, передает в штаб ВКС, а по ним потом прилетают ракеты.
За счет большого числа беспилотников мы можем кошмарить Украину с утра до вечера», — заявил эксперт.
Осень, уверен он, мы проведем в ракетных ударах по украинской территории, а на земле будем медленно продвигаться.
 
ЭксклюзивСВОВСУУкраинабеспилотникиРоссияГерань"Ланцет"Владимир ЗеленскийИлья МощанскийЮрий КнутовВеликобританияПольша
 
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