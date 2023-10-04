https://ukraina.ru/20231004/1049910760.html
Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки - 04.10.2023 Украина.ру
Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
Консультант по вопросам взаимодействия с Африкой Жозе Фернанду Самбу в эфире Украина.ру рассказал о взаимоотношениях между Россией и Африкой, выходе Африканского континента из-под западного влияния и о новой волне освобождения Африки
2023-10-04T18:20
2023-10-04T18:20
2023-10-04T18:20
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африка
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0:35 – Партнёры России на Африканском континенте; 2:54 – Освобождение Африки из-под влияния Запада; 5:01 – Перевороты в Африке и вероятность силового противостояния; 7:15 – Творческий и культурный обмен; 10:00 – Образование в России и на Западе; 11:38 – О своей жизни в России; 17:28 – Попытки спровоцировать гражданский конфликт в Африке; 18:43 – Гвинея-Биссау: рассказ о родной стране;
нигер
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
Консультант по вопросам взаимодействия с Африкой Жозе Фернанду Самбу в эфире Украина.ру рассказал о взаимоотношениях между Россией и Африкой, выходе Африканского континента из-под западного влияния и о новой волне освобождения Африки
0:35 – Партнёры России на Африканском континенте;
2:54 – Освобождение Африки из-под влияния Запада;
5:01 – Перевороты в Африке и вероятность силового противостояния;
7:15 – Творческий и культурный обмен;
10:00 – Образование в России и на Западе;
11:38 – О своей жизни в России;
17:28 – Попытки спровоцировать гражданский конфликт в Африке;
18:43 – Гвинея-Биссау: рассказ о родной стране;