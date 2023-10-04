https://ukraina.ru/20231004/1049910760.html

Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки

Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки - 04.10.2023 Украина.ру

Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки

Консультант по вопросам взаимодействия с Африкой Жозе Фернанду Самбу в эфире Украина.ру рассказал о взаимоотношениях между Россией и Африкой, выходе Африканского континента из-под западного влияния и о новой волне освобождения Африки

2023-10-04T18:20

2023-10-04T18:20

2023-10-04T18:20

видео

африка

россия

франция

сша

уран

нигер

мали

сочи

петербург

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0:35 – Партнёры России на Африканском континенте; 2:54 – Освобождение Африки из-под влияния Запада; 5:01 – Перевороты в Африке и вероятность силового противостояния; 7:15 – Творческий и культурный обмен; 10:00 – Образование в России и на Западе; 11:38 – О своей жизни в России; 17:28 – Попытки спровоцировать гражданский конфликт в Африке; 18:43 – Гвинея-Биссау: рассказ о родной стране;

нигер

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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