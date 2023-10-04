https://ukraina.ru/20231004/1049909654.html

Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября

Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру

Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября

В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские меры некоторых европейских стран; в Харькове поражен завод, где ремонтировали западную технику; ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы

2023-10-04T18:00

2023-10-04T18:00

2023-10-04T18:07

эксклюзив

хроники

всу

украина

неонацисты

алексей данилов

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Захарова прокомментировала действия стран ЕСНационализм и неонацистская логика лежат в основе все новых и новых запретов отдельных европейских государств в адрес россиян, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей на российских номерах в некоторые государства, включая страны Балтии и Болгарию.Другие ее заявления:Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония были первыми государствами, принявшими такое решение. В понедельник, 2 октября, к ним присоединилась Болгария, о чем заявил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.Уничтожение цехов и складов ВСУ, украинские беспилотникиВ районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 4 октября в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - также сказано в сводке МО.Накануне, во вторник, российскими ракетными ударами в Харькове были поражены цеха бронетанкового завода, на территории которого ремонтировали технику ВСУ.В Купянске Харьковской области российские военные также нанесли удар по складу вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.В Днепропетровской области, около Павлограда, были нанесены удары по другим предприятиям:В зоне боевых действий, на территории Луганской и Донецкой Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российские военные уничтожили 58 беспилотника.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях сообщил об обстреле Погарского района:"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется", - написал он.В Климовском районе области, по его словам, украинские снаряды повредили несколько частных домов, местные власти зафиксировали обрыв линии электропередачи.Накануне Климово было обстреляно кассетными боеприпасами.Странное заявление ДаниловаСекретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов внезапно заговорил о неких людях, которые "склоняют Украину к переговорам с Россией":"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — заявил секретарь СНБО в интервью UkrlifeTV.Любая подобная информация не имеет отношения к официальной позиции Киева, подчеркнул он: официальную позицию Украины озвучивают только президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба.Прошлой осенью Зеленский подписал решение СНБО, запрещающее ему и другим официальным лицам Украины вести переговоры с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.*Запрещенная в РФ организация

https://ukraina.ru/20231004/1049904303.html

https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, всу, украина, неонацисты, алексей данилов