Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049909654.html
Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября - 04.10.2023 Украина.ру
Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские меры некоторых европейских стран; в Харькове поражен завод, где ремонтировали западную технику; ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы
2023-10-04T18:00
2023-10-04T18:07
эксклюзив
хроники
всу
украина
неонацисты
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046943061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49b42c3c66e139551c8d23dd64776a9c.jpg
Захарова прокомментировала действия стран ЕСНационализм и неонацистская логика лежат в основе все новых и новых запретов отдельных европейских государств в адрес россиян, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей на российских номерах в некоторые государства, включая страны Балтии и Болгарию.Другие ее заявления:Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония были первыми государствами, принявшими такое решение. В понедельник, 2 октября, к ним присоединилась Болгария, о чем заявил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.Уничтожение цехов и складов ВСУ, украинские беспилотникиВ районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 4 октября в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - также сказано в сводке МО.Накануне, во вторник, российскими ракетными ударами в Харькове были поражены цеха бронетанкового завода, на территории которого ремонтировали технику ВСУ.В Купянске Харьковской области российские военные также нанесли удар по складу вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.В Днепропетровской области, около Павлограда, были нанесены удары по другим предприятиям:В зоне боевых действий, на территории Луганской и Донецкой Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российские военные уничтожили 58 беспилотника.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях сообщил об обстреле Погарского района:"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется", - написал он.В Климовском районе области, по его словам, украинские снаряды повредили несколько частных домов, местные власти зафиксировали обрыв линии электропередачи.Накануне Климово было обстреляно кассетными боеприпасами.Странное заявление ДаниловаСекретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов внезапно заговорил о неких людях, которые "склоняют Украину к переговорам с Россией":"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — заявил секретарь СНБО в интервью UkrlifeTV.Любая подобная информация не имеет отношения к официальной позиции Киева, подчеркнул он: официальную позицию Украины озвучивают только президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба.Прошлой осенью Зеленский подписал решение СНБО, запрещающее ему и другим официальным лицам Украины вести переговоры с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.*Запрещенная в РФ организация
https://ukraina.ru/20231004/1049904303.html
https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046943061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_039317ff7438916aa6caf45b2ddf82ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, всу, украина, неонацисты, алексей данилов
Эксклюзив, Хроники, ВСУ, Украина, неонацисты, Алексей Данилов

Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября

18:00 04.10.2023 (обновлено: 18:07 04.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия пожара на складе боеприпасов в Харьковской области
Последствия пожара на складе боеприпасов в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские меры некоторых европейских стран; в Харькове поражен завод, где ремонтировали западную технику; ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы
Захарова прокомментировала действия стран ЕС
Национализм и неонацистская логика лежат в основе все новых и новых запретов отдельных европейских государств в адрес россиян, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей на российских номерах в некоторые государства, включая страны Балтии и Болгарию.
Другие ее заявления:
  • Очередные меры со стороны ЕС, по словам дипломата, нарушают основные международно-правовые нормы и являются попыткой ряда европейских стран отыграться на всех россиянах на фоне фиаско санкционной политики в отношении России.
Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония были первыми государствами, принявшими такое решение. В понедельник, 2 октября, к ним присоединилась Болгария, о чем заявил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
  • Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям.
  • Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.
  • Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики.
  • Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом.
  • Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление [возможность ударов немецкими ракетами по российской территории] говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима.
  • Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.
Уничтожение цехов и складов ВСУ, украинские беспилотники
В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 4 октября в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - также сказано в сводке МО.
Юрий Кнутов интервью
17:15
Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС РоссииСовременная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты, поэтому даже несколько десятков "Абрамсов" могут эффективно решать боевые задачи на фронте, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Накануне, во вторник, российскими ракетными ударами в Харькове были поражены цеха бронетанкового завода, на территории которого ремонтировали технику ВСУ.
В Купянске Харьковской области российские военные также нанесли удар по складу вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
В Днепропетровской области, около Павлограда, были нанесены удары по другим предприятиям:
"В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ."
В зоне боевых действий, на территории Луганской и Донецкой Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российские военные уничтожили 58 беспилотника.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях сообщил об обстреле Погарского района:
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется", - написал он.
В Климовском районе области, по его словам, украинские снаряды повредили несколько частных домов, местные власти зафиксировали обрыв линии электропередачи.
Накануне Климово было обстреляно кассетными боеприпасами.
Странное заявление Данилова
Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов внезапно заговорил о неких людях, которые "склоняют Украину к переговорам с Россией":
"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — заявил секретарь СНБО в интервью UkrlifeTV.
Любая подобная информация не имеет отношения к официальной позиции Киева, подчеркнул он: официальную позицию Украины озвучивают только президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов, однако не объяснил, кого он имел в виду.
Прошлой осенью Зеленский подписал решение СНБО, запрещающее ему и другим официальным лицам Украины вести переговоры с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.
*Запрещенная в РФ организация
13:36
"Отбирать свои пяди и крохи..." У России есть всё необходимое для своего наступления Вольно или невольно бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom обозначил самый сакральный вопрос современности, максимально сузив его до уровня спецвоенной операции (СВО)
 
ЭксклюзивХроникиВСУУкраинанеонацистыАлексей Данилов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
18:31Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию
18:26Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
18:25МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
18:20Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
18:00Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
18:00Павел Попович: первый украинец в космосе
17:57Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
17:43Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"
17:31Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
17:31Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти
17:23Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины
17:21Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
17:15Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
17:03БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
17:00Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
16:58Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
16:44Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
16:38Конфликт в Конгрессе США и расхождения по вооружениям в Европе. Что говорили об Украине в мире 4 октября
Лента новостейМолния