Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
18:00 04.10.2023 (обновлено: 18:07 04.10.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия пожара на складе боеприпасов в Харьковской области
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские меры некоторых европейских стран; в Харькове поражен завод, где ремонтировали западную технику; ВСУ атаковали беспилотниками российские регионы
Захарова прокомментировала действия стран ЕС
Национализм и неонацистская логика лежат в основе все новых и новых запретов отдельных европейских государств в адрес россиян, заявила 4 октября в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", - сказала она, комментируя запрет на въезд автомобилей на российских номерах в некоторые государства, включая страны Балтии и Болгарию.
Другие ее заявления:
- —Очередные меры со стороны ЕС, по словам дипломата, нарушают основные международно-правовые нормы и являются попыткой ряда европейских стран отыграться на всех россиянах на фоне фиаско санкционной политики в отношении России.
Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония были первыми государствами, принявшими такое решение. В понедельник, 2 октября, к ним присоединилась Болгария, о чем заявил глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
- —Россия сохраняет возможность безвизового въезда для граждан Украины по гуманитарных соображениям.
- —Москва, в отличие от Киева, не будет отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных и духовных связей.
- —Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики.
- —Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом.
- —Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление [возможность ударов немецкими ракетами по российской территории] говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима.
- —Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.
Уничтожение цехов и складов ВСУ, украинские беспилотники
В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, сообщили 4 октября в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"* в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - также сказано в сводке МО.
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Накануне, во вторник, российскими ракетными ударами в Харькове были поражены цеха бронетанкового завода, на территории которого ремонтировали технику ВСУ.
В Купянске Харьковской области российские военные также нанесли удар по складу вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.
В Днепропетровской области, около Павлограда, были нанесены удары по другим предприятиям:
"В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ."
В зоне боевых действий, на территории Луганской и Донецкой Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей российские военные уничтожили 58 беспилотника.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях сообщил об обстреле Погарского района:
"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждено 10 домовладений, в Севском — придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется", - написал он.
В Климовском районе области, по его словам, украинские снаряды повредили несколько частных домов, местные власти зафиксировали обрыв линии электропередачи.
Накануне Климово было обстреляно кассетными боеприпасами.
Странное заявление Данилова
Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов внезапно заговорил о неких людях, которые "склоняют Украину к переговорам с Россией":
"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники". Они ездят по Европе на мероприятия второго и третьего уровня, и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Если они будут пересекать черту дозволенного, то все будет иначе", — заявил секретарь СНБО в интервью UkrlifeTV.
Любая подобная информация не имеет отношения к официальной позиции Киева, подчеркнул он: официальную позицию Украины озвучивают только президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава МИД Дмитрий Кулеба.
"Все остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал Данилов, однако не объяснил, кого он имел в виду.
Прошлой осенью Зеленский подписал решение СНБО, запрещающее ему и другим официальным лицам Украины вести переговоры с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным.
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