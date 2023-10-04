https://ukraina.ru/20231004/1049909420.html

Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью

Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью - 04.10.2023 Украина.ру

Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью

Принцесса Кэтрин сделала брошь в цветах украинского флага, но засомневалась в том, что за нее можно получить деньги на помощь украинцам

2023-10-04T17:57

2023-10-04T17:57

2023-10-04T17:57

новости

великобритания

беженцы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049909321_0:39:660:410_1920x0_80_0_0_d067972ce547428bab6762537453ccfe.jpg.webp

Послание из шести слов народу Украины отправила принцесса Уэльская Кэтрин во время визита в центр помощи украинским семьям в городе Брэкнелл вблизи Лондона. Об этом 4 октября сообщили журналисты британского издания Independent."Мы все думаем о вас", - написала принцесса Кейт на посылке, содержащей продукты питания, одежду и предметы личной гигиены.Она также оставила опечаток своей руки на фотографии, посвященной первой годовщине начала специальной военной операции на Украине.В ходе визита в общественный центр Кэтрин Уэльская помогла маленькой девочке завершить несколько рисунков для украинских беженцев, пообщалась с психологом из Украины, оказывающим поддержку соотечественникам, прибывшим в Великобританию. Также она помогла упаковать несколько коробок с гуманитарной помощью."Есть ли какая-то определенная техника?" - поинтересовалась Кейт, прежде чем положить вещи в коробку. Волонтеры посоветовали ей положить самые тяжелые вещи на дно коробки.Когда ей сказали, что многие украинцы вызвались добровольно помогать в центре, Кейт ответила: “Должно быть, им приятно иметь возможность что-то сделать для людей, оставшихся дома”.Завязав бант, чтобы из него сделать брошь в цветах украинского флага, принцесса Кэтрин посмотрела на свои усилия и заметила с самоиронией: "Я не уверена, что вы сможете ее продать".В августе правительство Великобритании сообщило о том, что в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории королевства.

https://ukraina.ru/20231004/1049907602.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, беженцы, украина