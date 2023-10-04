Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью - 04.10.2023 Украина.ру
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Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью - 04.10.2023 Украина.ру
Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
Принцесса Кэтрин сделала брошь в цветах украинского флага, но засомневалась в том, что за нее можно получить деньги на помощь украинцам
2023-10-04T17:57
2023-10-04T17:57
новости
великобритания
беженцы
украина
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Послание из шести слов народу Украины отправила принцесса Уэльская Кэтрин во время визита в центр помощи украинским семьям в городе Брэкнелл вблизи Лондона. Об этом 4 октября сообщили журналисты британского издания Independent."Мы все думаем о вас", - написала принцесса Кейт на посылке, содержащей продукты питания, одежду и предметы личной гигиены.Она также оставила опечаток своей руки на фотографии, посвященной первой годовщине начала специальной военной операции на Украине.В ходе визита в общественный центр Кэтрин Уэльская помогла маленькой девочке завершить несколько рисунков для украинских беженцев, пообщалась с психологом из Украины, оказывающим поддержку соотечественникам, прибывшим в Великобританию. Также она помогла упаковать несколько коробок с гуманитарной помощью."Есть ли какая-то определенная техника?" - поинтересовалась Кейт, прежде чем положить вещи в коробку. Волонтеры посоветовали ей положить самые тяжелые вещи на дно коробки.Когда ей сказали, что многие украинцы вызвались добровольно помогать в центре, Кейт ответила: “Должно быть, им приятно иметь возможность что-то сделать для людей, оставшихся дома”.Завязав бант, чтобы из него сделать брошь в цветах украинского флага, принцесса Кэтрин посмотрела на свои усилия и заметила с самоиронией: "Я не уверена, что вы сможете ее продать".В августе правительство Великобритании сообщило о том, что в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории королевства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, великобритания, беженцы, украина
Новости, Великобритания, беженцы, Украина

Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью

17:57 04.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Cpl Tim Hammond
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© commons.wikimedia.org / Cpl Tim Hammond
Читать в
Принцесса Кэтрин сделала брошь в цветах украинского флага, но засомневалась в том, что за нее можно получить деньги на помощь украинцам
Послание из шести слов народу Украины отправила принцесса Уэльская Кэтрин во время визита в центр помощи украинским семьям в городе Брэкнелл вблизи Лондона. Об этом 4 октября сообщили журналисты британского издания Independent.
"Мы все думаем о вас", - написала принцесса Кейт на посылке, содержащей продукты питания, одежду и предметы личной гигиены.
Она также оставила опечаток своей руки на фотографии, посвященной первой годовщине начала специальной военной операции на Украине.
В ходе визита в общественный центр Кэтрин Уэльская помогла маленькой девочке завершить несколько рисунков для украинских беженцев, пообщалась с психологом из Украины, оказывающим поддержку соотечественникам, прибывшим в Великобританию. Также она помогла упаковать несколько коробок с гуманитарной помощью.
"Есть ли какая-то определенная техника?" - поинтересовалась Кейт, прежде чем положить вещи в коробку. Волонтеры посоветовали ей положить самые тяжелые вещи на дно коробки.
Когда ей сказали, что многие украинцы вызвались добровольно помогать в центре, Кейт ответила: “Должно быть, им приятно иметь возможность что-то сделать для людей, оставшихся дома”.
Завязав бант, чтобы из него сделать брошь в цветах украинского флага, принцесса Кэтрин посмотрела на свои усилия и заметила с самоиронией: "Я не уверена, что вы сможете ее продать".
В августе правительство Великобритании сообщило о том, что в стране заработают курсы английского языка для десяти тысяч украинских беженцев, находящихся на территории королевства.
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