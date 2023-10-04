https://ukraina.ru/20231004/1049908830.html

Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию

Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию - 04.10.2023 Украина.ру

Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию

Финн Юха Перттула решил посетить с визитом Россию – несмотря на то, что Финляндия отгородилась от восточных соседей санкционно-визовыми барьерами. Юха поехал в Санкт-Петербург с женой и дочерью, в гости к проживающей в этом городе теще

2023-10-04T18:31

2023-10-04T18:31

2023-10-04T18:31

эксклюзив

украина

финляндия

санкт-петербург

санкции

аэс

импортозамещение

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При этом, несмотря на наличие российских родственников, Пертулла является активным политическим сторонником Киева и помогает устраивать на работу приехавших в Финляндию украинцев.Финский турист предусмотрительно спорол перед поездкой украинский флажок, который был нашит на его рюкзак – очевидно, предполагая, что агенты КГБ повезут его за это в ГУЛАГ.Однако он так и не заметил на российской границе никакого враждебного отношения. После стандартной таможенной процедуры Юху гостеприимно пустили на восток, разрешив провезти для тещи подсанкционный сыр."Пограничники и таможенники были дружелюбны, но строго соблюдали все предписания. После того, как все формальные вопросы были благополучно решены, я смог продолжить поездку", – сказал об этом Перттула в интервью финскому изданию Iltalehti.В Санкт-Петербурге финна ожидали новые откровения. Ему пришлось убедиться, что, несмотря на санкционное давление, россияне живут прежней жизнью, в которой не заметно существенных изменений.Они занимаются шоппингом, отдыхают в ресторанах и путешествуют за границей. Хотя западная пропаганда представляет Россию наглухо закрытой тюрьмой и двадцать четыре часа в сутки рассказывает европейцам про тотальный российский дефицит и про пустые полки московских или питерских магазинов."Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте… В кафе и ресторанах полно народа. В магазинах можно найти что угодно. Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже поднялиТеперь россияне едут в Турцию, ведь туда можно попасть без визы. Похоже, скоро будет набирать популярность Куба", – рассказал об этом Пертулла.Он признает, что в России активно реализуется программа импортозамещения, что позволяет бороться с безработицей, развивать экономику и преодолевать зависимость от продукции иностранного производства."Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы. Теперь люди приезжают в Санкт-Петербург со всей России в поисках работы и лучшей зарплаты", – сообщил об этом Юха в разговоре с финскими журналистами.В то же время, наблюдательный финн отметил, что на прилавках по-прежнему можно найти немало европейских товаров, а некоторые западные бренды не прекращали свою работу в России."Например, Kentucky Fried Chicken теперь называется Rostic's. А вот рестораны быстрого питания Burger King и Subway по какой-то причине до сих пор работают под своими прежними названиями…Финских продуктов в магазине нет, а вот французский коньяк и австралийское вино найти можно… Я заметил и несколько новеньких американских пикапов. Интересно, как их доставили в Россию?", – сообщил Пертулла.Впрочем, он обратил внимание, что на улицах Санкт-Петербурга стало заметно больше китайских автомобилей. Потому что после ухода западных автофирм российский рынок успешно осваивают компании из дружественных стран, не обращающие внимания на американские и европейские санкции.Но самый забавный момент случился с Юхой на обратном пути, когда он возвращался в свою свободную и демократическую страну.Дело в том, что финские таможенники обошлись с европейским туристом не так лояльно, как россияне. В частности, они придрались к туалетной бумаге из Мордора, который прихватил с собой экономный проукраинский финн."Выезд из России прошел спокойно. А вот у финской таможни были вопросы… Я положил в багажник топливные брикеты и местную туалетную бумагу.В Российской Федерации эти товары стоят очень дешево по сравнению с тем, сколько за них просят в Финляндии. Однако вывоз "производных от древесной продукции" из России запрещен – а я и не знал... Мне напомнили, что в следующий раз меня оштрафуют", – рассказал об этом прессе Пертулла.Финская пресса постоянно жалуется на хроническую зависимость от импортной продукции из России, преодолеть которую пока что так и не удалось.К примеру, начались неожиданные проблемы с производством знаменитых финских печей и каминов. Потому что внезапно выяснилось – мастера из Суоми изготовляли их из высококачественного российского огнеупорного кирпича, который теперь нельзя ввозить в страну из-за санкций. А европейские аналоги этой продукции не выдерживают конкуренции с российскими образцами."Например, каменщик из города Пиексямяки Саму Тойванен пытался найти качественный огнеупорный кирпич в Южной и Центральной Европе, но пока не был удовлетворен качеством материалов."Российский огнеупорный кирпич был плотным и крепким. А в новых импортных кирпичах много микротрещин. Я не очень-то уверен в их качестве", – говорит Тойванен.Ситуация стала довольно болезненной в том числе и для крупного финского завода Seppälän Tiili, на котором изготавливаются камины для компании Tiileri", – пишет об этой ситуации издание Yle.Кроме того, выясняется, что Финляндии до сих пор приходится покупать некоторые виды стратегически важной продукции из России – потому что заместить ее невозможно. И на это уходят большие средства из финской казны, превращая политику эмбарго в бесполезную и невыгодную для Суоми показуху."АЭС "Ловииса" по-прежнему полностью зависит от российского ядерного топлива. Два реактора АЭС "Ловииса" производят 10% электроэнергии Финляндии.На атомной электростанции, принадлежащей Fortum, установлен ядерный реактор советского производства. На данный момент единственной организацией, поставляющей ядерное топливо, подходящее для данного типа реактора, является топливная компания "ТВЭЛ", входящая в корпорацию "Росатом". Контракт на поставку топлива для первого реактора действует до 2027 года, для второго реактора — до 2030 года", – сообщает газета Helsingin Sanomat.Все это говорит о том, что в Финляндии постепенно назревает дискуссия на тему целесообразности продолжения санкционной политики, которая осуществляется под давлением Вашингтона.Ведь очевидно, что экономическое эмбарго так и не смогло испортить жизнь для финских соседей. А сами финны, напротив, ощущают эти санкции на себе – и даже стараются привезти из России туалетную бумагу. Потому что дома она стоит сейчас намного дороже.

https://ukraina.ru/20230929/1049800175.html

https://ukraina.ru/20231003/1049844185.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, финляндия, санкт-петербург, санкции, аэс, импортозамещение