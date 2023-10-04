Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине" - 04.10.2023 Украина.ру
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Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине" - 04.10.2023 Украина.ру
Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
Правительство Литвы 5 октября обсудит проект бюджета на 2024 год с наращиванием расходов над доходами до 2,9% ВВП. Об этом 4 октября заявила премьер-министр постсоветской прибалтийской республики Ингрида Шимоните
2023-10-04T17:21
2023-10-04T17:21
новости
литва
прибалтика
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финансы
финансовая помощь
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"Дефицит, как мы и планируем, составит 2,9% ВВП, - сказала Шимоните. — Это действительно выше, чем в этом году, но надо понимать, что в этом году дефицит ниже, чем планировалось, из-за ряда обстоятельств, которые не повторятся в следующем году".По словам Шимоните, в нынешнем году дефицит госбюджета Литвы составит около 2% ВВП. Дефицит в нынешнем году удалось сократить из-за роста доходов при сокращении расходов.Глава правительства постсоветской прибалтийской республики считает, что в 2024 году доходы госбюджета могут вырасти примерно на 7,5% благодаря экономическому росту, который в номинальном выражении с учётом инфляции в следующем году составит около 5%, "учитывая 1,7% реального роста ВВП, который ожидается", а также увеличению фонда заработной платы на 7%. Доходы бюджета сократятся из-за увеличения на 20% безналоговой ставки и продления срока действия некоторых налоговых льгот.Шимоните сообщила также, что госрасходы в 2024 году вырастут примерно на 1 млрд евро за счёт индексации пенсий и пособий. Финансирование образования увеличится на 390 млн. Около 100 млн евро потратят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Как сообщило агентство BNS, "ещё 340 млн евро будет направлено на помощь Украине".Ранее немецкие СМИ сообщали о запросах официального Вильнюса финансовой помощи на разные нужды якобы в интересах ФРГ. Недавно у Берлина запросили финансово-материальную помощь на создание инфраструктуры под размещение контингента немецких войск - об этом Вильнюс давно просил федеральное правительство, а при принятии решения сообщил о своих бюджетных трудностях.
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новости, литва, прибалтика, постсоветское пространство, бывший ссср, ес, украина, украина-ес, финансы, финансовая помощь, дефицит бюджета, бюджетники, бюджет, ввп
Новости, Литва, Прибалтика, постсоветское пространство, бывший СССР, ЕС, Украина, Украина-ЕС, финансы, финансовая помощь, дефицит бюджета, бюджетники, бюджет, ВВП

Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"

17:21 04.10.2023
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Литвы
Государственный флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Правительство Литвы 5 октября обсудит проект бюджета на 2024 год с наращиванием расходов над доходами до 2,9% ВВП. Об этом 4 октября заявила премьер-министр постсоветской прибалтийской республики Ингрида Шимоните
"Дефицит, как мы и планируем, составит 2,9% ВВП, - сказала Шимоните. — Это действительно выше, чем в этом году, но надо понимать, что в этом году дефицит ниже, чем планировалось, из-за ряда обстоятельств, которые не повторятся в следующем году".
По словам Шимоните, в нынешнем году дефицит госбюджета Литвы составит около 2% ВВП. Дефицит в нынешнем году удалось сократить из-за роста доходов при сокращении расходов.
Глава правительства постсоветской прибалтийской республики считает, что в 2024 году доходы госбюджета могут вырасти примерно на 7,5% благодаря экономическому росту, который в номинальном выражении с учётом инфляции в следующем году составит около 5%, "учитывая 1,7% реального роста ВВП, который ожидается", а также увеличению фонда заработной платы на 7%. Доходы бюджета сократятся из-за увеличения на 20% безналоговой ставки и продления срока действия некоторых налоговых льгот.
Шимоните сообщила также, что госрасходы в 2024 году вырастут примерно на 1 млрд евро за счёт индексации пенсий и пособий. Финансирование образования увеличится на 390 млн. Около 100 млн евро потратят на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Как сообщило агентство BNS, "ещё 340 млн евро будет направлено на помощь Украине".
Ранее немецкие СМИ сообщали о запросах официального Вильнюса финансовой помощи на разные нужды якобы в интересах ФРГ. Недавно у Берлина запросили финансово-материальную помощь на создание инфраструктуры под размещение контингента немецких войск - об этом Вильнюс давно просил федеральное правительство, а при принятии решения сообщил о своих бюджетных трудностях.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 14:37
ФРГ планирует разместить в Литве бригаду в составе 4 тысяч добровольцев - ПисториусГермания планирует разместить бригаду в Литве в конце 2024 года, заявил 3 октября министр обороны Германии Борис Писториус эстонскому порталу ERR
 
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