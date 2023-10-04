Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049907602.html
Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины
Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины - 04.10.2023 Украина.ру
Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины
При вступлении в ЕС, Украина отнимет деньги из фондов сплочения у Чехии, Эстонии, Литвы, Словении, Кипра и Мальты
2023-10-04T17:23
2023-10-04T17:23
новости
украина-ес
расширение
грузия
молдавия
балканы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
Вступление Украины в Европейский союз обойдется Брюсселю в 186 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся во внутренней записке Совета ЕС, с которой 4 октября ознакомился Politico.Эта сумма должна быть выделена в течение семи лет.Дальнейшее расширение ЕС за счет включения шести балканских стран, а также Грузии и Молдавии, наложит дополнительное бремя на бюджет ЕС в размере около 74 млрд евро, отмечается в документе.В записке описываются возможности, которые откроет для ЕС будущее расширение – большой внутренний рынок и большое влияние на мировой арене. Но также в документе говорится об "очень серьезных проблемах" по таким вопросам, как бюджет на поддержку сельского хозяйства, верховенство закона и способность ЕС принимать решения."Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше и получать меньше". Многие из стран, которые сейчас получают от ЕС больше денег, чем вкладывают, станут чистыми вкладчиками", - передает Politico содержание внутренней записки Совета ЕС.Что касается субсидий ЕС на сельское хозяйство, Украина была бы основным бенефициаром, получив 96,5 млрд евро в течение семи лет, отмечается в статье. Кроме того, Украина будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов сплочения ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. С другой стороны, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся права на финансирование их этих фондов, так как среди девять потенциальных членов ЕС находятся страны с высоким относительным уровнем бедности.Однако все эти расчеты лишь экстраполируются на основе текущих бюджетных правил, в то время как изменения в бюджете ЕС "безусловно, были бы необходимыми и далеко идущими", отмечается в статье.Расширение Евросоюза станет главной темой встречи лидеров стран ЕС, которая состоится на днях в испанском городе Гранада. Объединение готовится начать переговоры о вступлении с Украиной – официальное объявление ожидается уже в декабре, пишет издание.Ранее журналисты Politico со ссылкой на европейских дипломатов уже сообщали о том, что переговоры о вступлении с Киевом могут начаться уже в декабре 2023 года, несмотря на незавершенный конфликт на Украине. При этом источники издания отметили, что речь идет лишь о переговорах, юридические рамки которых до сих пор не обозначены.
https://ukraina.ru/20231003/1049859320.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина-ес, расширение, грузия, молдавия, балканы
Новости, Украина-ЕС, расширение, Грузия, Молдавия, Балканы

Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины

17:23 04.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
При вступлении в ЕС, Украина отнимет деньги из фондов сплочения у Чехии, Эстонии, Литвы, Словении, Кипра и Мальты
Вступление Украины в Европейский союз обойдется Брюсселю в 186 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся во внутренней записке Совета ЕС, с которой 4 октября ознакомился Politico.
Эта сумма должна быть выделена в течение семи лет.
Дальнейшее расширение ЕС за счет включения шести балканских стран, а также Грузии и Молдавии, наложит дополнительное бремя на бюджет ЕС в размере около 74 млрд евро, отмечается в документе.
В записке описываются возможности, которые откроет для ЕС будущее расширение – большой внутренний рынок и большое влияние на мировой арене. Но также в документе говорится об "очень серьезных проблемах" по таким вопросам, как бюджет на поддержку сельского хозяйства, верховенство закона и способность ЕС принимать решения.
"Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше и получать меньше". Многие из стран, которые сейчас получают от ЕС больше денег, чем вкладывают, станут чистыми вкладчиками", - передает Politico содержание внутренней записки Совета ЕС.
Что касается субсидий ЕС на сельское хозяйство, Украина была бы основным бенефициаром, получив 96,5 млрд евро в течение семи лет, отмечается в статье. Кроме того, Украина будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов сплочения ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. С другой стороны, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся права на финансирование их этих фондов, так как среди девять потенциальных членов ЕС находятся страны с высоким относительным уровнем бедности.
Однако все эти расчеты лишь экстраполируются на основе текущих бюджетных правил, в то время как изменения в бюджете ЕС "безусловно, были бы необходимыми и далеко идущими", отмечается в статье.
Расширение Евросоюза станет главной темой встречи лидеров стран ЕС, которая состоится на днях в испанском городе Гранада. Объединение готовится начать переговоры о вступлении с Украиной – официальное объявление ожидается уже в декабре, пишет издание.
Ранее журналисты Politico со ссылкой на европейских дипломатов уже сообщали о том, что переговоры о вступлении с Киевом могут начаться уже в декабре 2023 года, несмотря на незавершенный конфликт на Украине. При этом источники издания отметили, что речь идет лишь о переговорах, юридические рамки которых до сих пор не обозначены.
Первая сессия Европарламента нового созыва. День третий - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Вчера, 10:50
Европарламент пересмотрит бюджет ЕС, чтобы найти деньги для УкраиныПересмотр многолетних финансовых рамок бюджета Евросоюза должен обеспечить постоянное и предсказуемое финансирование Украины, полагает коалиция Зеленые/"Европейский свободный альянс"
 
НовостиУкраина-ЕСрасширениеГрузияМолдавияБалканы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
18:31Чуть не отобрали туалетную бумагу. Как прошло путешествие проукраинского финна Юхи в Россию
18:26Английские самолёты в Польше, приазовское сражение закончилось. О чём говорили эксперты 4 октября
18:25МВД Литвы пожаловалось на непонимание Европарламента
18:20Почему наши страны выступают против Запада, а молодёжь хочет учиться в России - эксперт из Африки
18:00Европейский неонацизм, уничтожение складов и цехов ВСУ, "полосатые купальники". Итоги 4 октября
18:00Павел Попович: первый украинец в космосе
17:57Принцесса Уэльская отправила на Украину послание из шести слов на коробке с гумпомощью
17:43Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"
17:31Пелоси выгнали из Капитолия и пообещали сменить замки
17:31Видимость коллапса в США. Почему отправили в отставку спикера Маккарти
17:23Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины
17:21Литва увеличит дефицит бюджета с учётом "помощи Украине"
17:15Юрий Кнутов: ВСУ готовят Купянск к котлу и перешли к тактике британской SAS, чтобы спастись от ВКС России
17:03БНБ Польши призвало Запад к войне с Россией "на истощение"
17:00Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
16:58Президент Чехии: Если Украина потерпит неудачу, то и мы потерпим неудачу
16:44Сальдо рассказал о попытках ВСУ перейти в Херсонской области на левый берег Днепра
16:38Конфликт в Конгрессе США и расхождения по вооружениям в Европе. Что говорили об Украине в мире 4 октября
Лента новостейМолния