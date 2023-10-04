https://ukraina.ru/20231004/1049907602.html

Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины

Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины - 04.10.2023 Украина.ру

Западные СМИ раскрыли, сколько заплатит ЕС за присоединение Украины

При вступлении в ЕС, Украина отнимет деньги из фондов сплочения у Чехии, Эстонии, Литвы, Словении, Кипра и Мальты

2023-10-04T17:23

2023-10-04T17:23

2023-10-04T17:23

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Вступление Украины в Европейский союз обойдется Брюсселю в 186 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся во внутренней записке Совета ЕС, с которой 4 октября ознакомился Politico.Эта сумма должна быть выделена в течение семи лет.Дальнейшее расширение ЕС за счет включения шести балканских стран, а также Грузии и Молдавии, наложит дополнительное бремя на бюджет ЕС в размере около 74 млрд евро, отмечается в документе.В записке описываются возможности, которые откроет для ЕС будущее расширение – большой внутренний рынок и большое влияние на мировой арене. Но также в документе говорится об "очень серьезных проблемах" по таким вопросам, как бюджет на поддержку сельского хозяйства, верховенство закона и способность ЕС принимать решения."Будущее расширение будет означать, что всем нынешним странам ЕС "придется платить больше и получать меньше". Многие из стран, которые сейчас получают от ЕС больше денег, чем вкладывают, станут чистыми вкладчиками", - передает Politico содержание внутренней записки Совета ЕС.Что касается субсидий ЕС на сельское хозяйство, Украина была бы основным бенефициаром, получив 96,5 млрд евро в течение семи лет, отмечается в статье. Кроме того, Украина будет иметь право на получение 61 млрд евро из фондов сплочения ЕС, направленных на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах. С другой стороны, Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта лишатся права на финансирование их этих фондов, так как среди девять потенциальных членов ЕС находятся страны с высоким относительным уровнем бедности.Однако все эти расчеты лишь экстраполируются на основе текущих бюджетных правил, в то время как изменения в бюджете ЕС "безусловно, были бы необходимыми и далеко идущими", отмечается в статье.Расширение Евросоюза станет главной темой встречи лидеров стран ЕС, которая состоится на днях в испанском городе Гранада. Объединение готовится начать переговоры о вступлении с Украиной – официальное объявление ожидается уже в декабре, пишет издание.Ранее журналисты Politico со ссылкой на европейских дипломатов уже сообщали о том, что переговоры о вступлении с Киевом могут начаться уже в декабре 2023 года, несмотря на незавершенный конфликт на Украине. При этом источники издания отметили, что речь идет лишь о переговорах, юридические рамки которых до сих пор не обозначены.

https://ukraina.ru/20231003/1049859320.html

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новости, украина-ес, расширение, грузия, молдавия, балканы