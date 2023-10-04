https://ukraina.ru/20231004/1049907129.html
Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов - 04.10.2023 Украина.ру
Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал видео, где девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля исполняют так называемый гимн украинский националистов. Видео Бродский опубликовал 4 октября в своём телеграм-канале
2023-10-04T17:00
2023-10-04T17:00
2023-10-04T17:17
новости
украина
израиль
посол
песня
оун-упа
украинские националисты
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Посол Израиля разместил видео, на котором две девушки поют песню "Червона калина".Эта песня считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Соответственно, ее исполнение приравнивается к демонстрации запрещенной атрибутики.Песня имеет несколько вариаций. В одной из самых популярных версий в тексте песни появились слова, прямо призывающие в "кровавый поход" против "Москвы". Именно в таком виде песня получила особенную популярность в среде украинских националистов.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация
https://ukraina.ru/20230926/1049708558.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, израиль, посол, песня, оун-упа, украинские националисты
Новости, Украина, Израиль, посол, песня, ОУН-УПА, украинские националисты
Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов
17:00 04.10.2023 (обновлено: 17:17 04.10.2023)
Посол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал видео, где девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля исполняют так называемый гимн украинский националистов. Видео Бродский опубликовал 4 октября в своём телеграм-канале
Посол Израиля разместил видео, на котором две девушки поют песню "Червона калина".
"Девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля поют "Ой у лузі червона калина", - подписал видео посол.
Девушки-военнослужащие Армии Обороны Израиля поют «Ой у лузі червона калина»
Эта песня считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Соответственно, ее исполнение приравнивается к демонстрации запрещенной атрибутики.
Песня имеет несколько вариаций. В одной из самых популярных версий в тексте песни появились слова, прямо призывающие в "кровавый поход" против "Москвы". Именно в таком виде песня получила особенную популярность в среде украинских националистов.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация