https://ukraina.ru/20231004/1049907129.html

Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов

Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов - 04.10.2023 Украина.ру

Посол Израиля опубликовал видео с негласным гимном украинских националистов

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский опубликовал видео, где девушки-военнослужащие Армии обороны Израиля исполняют так называемый гимн украинский националистов. Видео Бродский опубликовал 4 октября в своём телеграм-канале

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:00

2023-10-04T17:17

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Посол Израиля разместил видео, на котором две девушки поют песню "Червона калина".Эта песня считается гимном украинских националистов, в частности, запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"* и полка "Азов"**. Соответственно, ее исполнение приравнивается к демонстрации запрещенной атрибутики.Песня имеет несколько вариаций. В одной из самых популярных версий в тексте песни появились слова, прямо призывающие в "кровавый поход" против "Москвы". Именно в таком виде песня получила особенную популярность в среде украинских националистов.* Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организация

https://ukraina.ru/20230926/1049708558.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, израиль, посол, песня, оун-упа, украинские националисты